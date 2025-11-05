Las cofradías vascas crean Kofradia Basque Seafood para modernizar la pesca de bajura

Las Federaciones de Cofradías de Pescadores de Bizkaia y de Gipuzkoa han impulsado, junto con la sociedad pública Hazilur, la creación de Kofradia Basque Seafood S.A., una nueva empresa con sede en Ondarroa destinada a modernizar y fortalecer el sector de la pesca de bajura en Euskadi.

Según ha informado el Gobierno Vasco, la nueva sociedad ha adquirido la unidad productiva de la antigua Pesquería Ondarroa S.A., que se encontraba en concurso de acreedores y en proceso de liquidación, garantizando así el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y la continuidad de su actividad transformadora.

Kofradia Basque Seafood nace con el objetivo de impulsar la colaboración entre las organizaciones pesqueras y las herramientas de promoción financiera públicas, en el marco de la estrategia del Ejecutivo autonómico para la transformación y modernización del sector primario.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha destacado que con esta iniciativa “se da un paso más en la construcción de un modelo pesquero vasco moderno, sostenible y con futuro”, en el que el propio sector “participa activamente en la cadena de valor y en la creación de empleo de calidad”.

Entre las principales novedades, la compañía desarrollará una nueva línea de productos de cuarta y quinta gama, basada en la elaboración de pescado fileteado, envasado y listo para cocinar, así como en la producción de platos preparados listos para consumir, todo ello a partir de pescado del Cantábrico y bajo estrictos estándares de calidad y sostenibilidad.

El proyecto representa un salto cualitativo en la estrategia de desarrollo del sector de bajura vasco, al aportar valor añadido, adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y reforzar la competitividad del primer sector.