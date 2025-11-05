Euskal kofradiek Kofradia Basque Seafood sortu dute, baxurako arrantza modernizatzeko
Bizkaiko eta Gipuzkoako federazioek, Hazilur sozietate publikoarekin batera, Kofradia Basque Seafood enpresa eratu dute, Ondarroan. Nobedade nagusien artean, laugarren eta bosgarren gamako produktuen lerro bat garatuko du konpainiak, arraina xerratu, ontziratu eta kozinatzeko moduan elaboratzeko.
Bizkaiko eta Gipuzkoako Arrantzaleen Kofradien Federazioek, Hazilur sozietate publikoarekin batera, Kofradia Basque Seafood SA sortu dute. Egoitza Ondarroan du enpresa berriak, Euskadiko baxurako arrantzaren sektorea modernizatu eta indartzeko.
Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, sozietate berriak lehengo Pesqueria Ondarroa SAren ekoizpen-unitatea erosi du, hartzekodunen konkurtsoan eta likidazio-prozesuan zegoen eta, lanpostu guztiak mantentzea eta eraldaketa-jarduerarekin jarraitzea bermatzeko.
Kofradia Basque Seafood arrantza-erakundeen eta finantza-sustapen publikoko tresnen arteko lankidetza bultzatzeko helburuarekin sortu zen, Eusko Jaurlaritzak lehen sektorea eraldatzeko eta modernizatzeko duen estrategiaren esparruan.
Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak nabarmendu duenez, ekimen honen bidez "urrats bat gehiago eman da euskal arrantza-eredu moderno, iraunkor eta luzarokoa eraikitzeko", eta sektoreak berak "modu aktiboan parte hartzen du balio-katean eta kalitatezko enplegua sortzen".
Berrikuntza nagusien artean, konpainiak laugarren eta bosgarren gamako produktuen lerro berri bat garatuko du, arraina xerratu, ontziratu eta kozinatzeko moduan elaboratzeko, baita kontsumitzeko prest dauden plater prestatuak produzitzeko ere, hori guztia Kantauriko arraina lehengai hartuta eta kalitate eta iraunkortasun estandar zorrotzei jarraituta.
Proiektua jauzi kualitatiboa da euskal baxurako sektorearen garapen-estrategian, balio erantsia emango diolako, kontsumo-joera berrietara egokituko delako eta lehen sektorearen lehiakortasuna indartu egingo duelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak inoizko partidarik handiena bideratuko du 2026an etxebizitza sustatzeko: 596 milioiko inbertsioa, 3.669 etxebizitza egiteko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak 2026rako kontuak aurkeztu ditu, aurreko urtean baino % 14 altuagoak. Denis Itxaso sailburuak iragarri du 1.700 etxebizitza babestu baino gehiago eraikiko direla, eta Visesa baliabide propio gisa onartuko dutela.
3.346 milioiko aurrekontua aurkeztu du Hezkuntza Sailak, langileen arlora eta inklusio-programetara bideratutakoa nabarmenduz
Begoña Pedrosak "funtsezko zerbitzu publikoak indartzea" bilatzen duten kontuak aurkeztu ditu Eusko Legebiltzarrean, "herritarren benetako arazoetan arreta jarriz".
Imanol Pradales: "EHUk ez du inoiz hainbeste baliabide izan"
Lehendakariak adierazi du EHUren aurrekontua % 6,9 handituko dela 2026an. Horrez gainera, 2025ean % 5,2ko igoera izan duela esan du eta, beraz, bi urteren buruan ohiko aurrekontua % 12 handitu dela azpimarratu du.
Bengoetxeak instituzioek EHU errespeta dezaten eskatu du, eta premiazko bilera galdegin dio lehendakariari
Horrela erantzun dio Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak Perez Iglesias sailburuari, Eusko Legebiltzarreko agerraldian ukatu egin baitu unibertsitate publikoak behar baino diru gutxiago jasotzen duenik. Iglesiasen hitzetan, 2026rako esleitutako aurrekontua "zifra errekorra" da.
Horrelakoa izango da Bekadunen Estatutu berria: gastuak konpentsatzea, praktikaldiak mugatzea eta enpresei kontrol gehiago egitea
Espainiako Gobernuak Bekadunen Estatutuaren aurreproiektua onartu du, prestakuntza praktikoan daudenen eskubideak bermatzeko.
Petronorreko langileek greban jarraitzen dute eta aldagelen kontua ukatu dute
Hori jakinarazi dute batzordearen ordezkariek Kutxabankek Bilbon dituen bulego orokorren aurrean deitutako langileen kontzentrazioan. Beharginek akordioa atzera bota dute eta auzitegietan argituko da afera.
Eusko Jaurlaritzak EHUrekin duen "konpromiso irmoa" azpimarratu du Perez Iglesiasek
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzak EHUri 2026an egingo dion ekarpen arrunta 339 milioi eurokoa da, aurtengo urtean baino % 6,9 gehiago bideratuta. Eta azaldu du unibertsitate publikoari esleitutako diru kantitatea inoizko handiena dela.
Urrian, langabezia-tasa % 0,60 igo da EAEn, eta % 2,04, Nafarroan, iraileko datuekin alderatuta
2024ko urriko datuen aldean, ordea, 888 langabe gutxiago (% 0,82) daude EAEn, eta 1.129 gutxiago (% 3,75) Nafarroan. Bestalde, irailetik urrira, afiliazio-kopurua % 1,32 hazi da EAEn, eta % 0,89, Nafarroan.
Petronorreko langileek greba mugagabean jarraitzen dute eta enpresa batzordeak ukatu egin du aldageletako greba dela
Langileen % 80k zuzendaritzaren eta gehiengo sindikalaren artean lortutako itunaren aurka bozkatu dute, eta, beraz, "aldageletako gerra" deritzona auzitegietan argituko da. Petronorrek geldirik jarraitzen du duela hilabete eta erditik.