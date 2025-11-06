El Departamento de Turismo del Gobierno Vasco va a contratar a 8 nuevos inspectores con el fin de intensificar el control de las viviendas de uso turístico y las plataformas 'online', ha anunciado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

La primera novedad se refiere al personal inspector que va a aumentar en 8 nuevas personas. El consejero ha recordado que ahora se cuenta con nuevas herramientas de control como el Reglamento europeo de alquileres de corta duración y la ventanilla única digital del Gobierno de España para estas viviendas turísticas.

La segunda novedad tiene que ver con la próxima puesta en marcha del impuesto a las estancias turísticas de Euskadi, la conocida como tasa turística.

La idea inicial era que la recaudación del impuesto se repartiera en su mayor parte para los ayuntamientos y otra parte para el sector.

Finalmente, la vía escogida para implantar el impuesto ha sido la de un impuesto municipal y, por tanto, la recaudación tiene que ser 100 % municipal.

Por ello, el consejero ha explicado que para conseguir el porcentaje que "creemos que debe llegar al sector", Turismo ha acordado con el Departamento de Hacienda crear una dotación extraordinaria para el sector, gestionada a través del presupuesto del Departamento de Turismo, que será de 1,5 millones este primer año de su implantación, y de 2 millones en los sucesivos ejercicios.