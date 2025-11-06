EAE-KO AURREKONTUAK

Eusko Jaurlaritzak 8 ikuskatzaile gehiago kontratatuko ditu etxebizitza turistikoen gaineko kontrola areagotzeko

Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak bere sailari dagokion datorren urteko aurrekontu proiektua aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. Guztira, 56,5 milioi euroko aurrekontua izango du, aurten baino % 2 gutxiago. 

BILBAO, 30/07/2025.- Un edificio donde anuncia pisos turísticos VT, este miércoles en Bilbao. La plataforma de alojamientos AirBnB ha confirmado que ha retirado 703 anuncios que no tenían número de registro, tras el requerimiento que hizo en junio el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. El Ejecutivo autonómico ha recordado que las viviendas turísticas deben contar con número de registro según la normativa de turismo. Al incumplir ese requisito legal AirBnB ha retirado los anuncios y ha informado a quienes los comercializan de sus obligaciones.EFE/Luis Tejido
Etxebizitza turistiko baten kanpoaldea. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailak 8 ikuskatzaile berri kontratatuko ditu etxebizitza turistikoen eta horiek eskaintzen dituzten online plataformen gaineko kontrola areagotzeko asmoz, Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak ostegun honetan iragarri duenez.

Ildo horretan, sailburuak azpimarratu du kontrol tresna berriak daudela orain, tartean, Iraupen Laburreko Alokairuen Europako Araudia eta Espainiako Gobernuak abian jarritako etxebizitza turistikoetarako leihatila digital bakarra. 

Halaber, tasa turistikoa deritzona laster jarriko dela martxan adierazi du Hurtadok. 

Zerga bidez bildutakoaren zati handiena udalek jasotzea eta gainerako sektorean banatzea zen hasierako asmoa. 

Azkenean, udal zerga izango da, eta, beraz, udalek jasoko dute osorik. 

Dirua sektorera ere iristeko asmoz, ordea, Turismo eta Ogasun sailek adostu dute aparteko diru kopuru bat onartu eta ostatuen artean banatzea. Lehen urtean 1,5 milioi euroko diru partida izango da eta 2 milioi, berriz, hurrengoetan.

Javier Hurtado

Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua, gaur, Eusko Legebiltzarrean. EITB

2026ko aurrekontu proiektua

Hurtadok bere sailaren datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu gaur goizean Eusko Legebiltzarrean egin duen agerraldian. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak 56,6 milioi euroko aurrekontua izango du 2026an, aurten baino % 2 gutxiago Europako funtsak jasoko ez dituelako. 

Turismoaren arloak 23,1 milioi kudeatuko ditu (% 9,6), eta horietatik 10,2 milioi Basquetour Turismoaren Euskal Agentziarentzat izango dira. 

Merkataritzaren arloan, sektoreari bultzada irmoa emateko beharra nabarmendu du sailburuak: "Jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat eman behar dugu, eta baliabide gehiago bideratu, ez bakarrik ekonomikoak, baita giza baliabideak ere". Merkataritza azpisailera 22,1 milioi bideratuko dira, hau da, % 1,8 gehiago. 

Azkenik, Kontsumobide-Kontsumoko euskal institutuak 8,6 milioiko aurrekontua izango du ( % 5,9 gehiago).

