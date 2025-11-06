Hidrógeno verde
Mikel Jauregi: "Con el hidrógeno verde perderemos  dependencia"

Mikel Jauregi
18:00 - 20:00
Mikel Jauregi. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Mikel Jauregi: "Hidrogeno berdearekin menpekotasuna galduko dugu"

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha afirmado en "Egun on Euskadi" que "la dependencia que teníamos en su día de Rusia se ha acabado, pero ahora dependemos de Norteamérica". "Hagamos una energía europea", ha añadido el consejero.

Energías renovables Energía Gobierno Vasco Economía

