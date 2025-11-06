Hidrogeno berdea
Mikel Jauregi: "Hidrogeno berdearekin menpekotasuna galduko dugu"

Mikel Jauregi
18:00 - 20:00
Mikel Jauregi. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak "Egun on Euskadi" saioan adierazi duenez, "bere garaian Errusiarekiko genuen menpekotasuna amaitu da, baina orain Ipar Amerikarekiko menpekotasuna sortzen ari gara". "Egin dezagun europar energia bat", gaineratu du sailburuak

Energia berriztagarriak Energia Eusko Jaurlaritza Ekonomia

