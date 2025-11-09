El metro cuadrado es hoy un 35% más caro que hace diez años en Euskadi

El precio del metro cuadrado en Euskadi se sitúa ya en los 3.157 euros, un 35% más caro que hace diez años. De hecho, la Comunidad Autónoma vasca es, junto a la de Madrid y Baleares, la única que superan la barrera de los tres mil euros por metro cuadrado. En el ranking del metro cuadrado más caro del Estado, Euskadi se coloca en tercer lugar.

En cambio, Navarra se sitúa por debajo de la media del Estado, con 1962 euros como precio del metro cuadrado. Un dato que supone, eso sí, un encarecimiento del 49,7% con respecto a 2014. En el Estado, el valor del metro cuadrado ha subido de los 1413 euros de 2014 a los 2164 de ahora (un 53,1% más).

Curiosamente, el tipo de vivienda cuyo precio más ha crecido en Euskadi y Navarra es la vivienda de segunda mano, por encima de la nueva (por escasa).

De hecho, el precio por metro cuadrado de la vivienda nueva y la de segunda mano se están acercando. Ahora mismo, solo están a un 7% de distancia en Euskadi, a un 8% en Navarra y a un 11% en el Estado.

En este mapa interactivo, puedes navegar para saber cómo está el precio del metro cuadrado en el área funcional en el que resides: Donostia-San Sebastián sigue encabezando esta ranking, seguida de Getxo, Donostialdea y Mungialdea.