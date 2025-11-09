El metro cuadrado es hoy un 35% más caro que hace diez años en Euskadi
El precio del metro cuadrado en Euskadi se sitúa ya en los 3.157 euros, un 35% más caro que hace diez años. De hecho, la Comunidad Autónoma vasca es, junto a la de Madrid y Baleares, la única que superan la barrera de los tres mil euros por metro cuadrado. En el ranking del metro cuadrado más caro del Estado, Euskadi se coloca en tercer lugar.
En cambio, Navarra se sitúa por debajo de la media del Estado, con 1962 euros como precio del metro cuadrado. Un dato que supone, eso sí, un encarecimiento del 49,7% con respecto a 2014. En el Estado, el valor del metro cuadrado ha subido de los 1413 euros de 2014 a los 2164 de ahora (un 53,1% más).
Curiosamente, el tipo de vivienda cuyo precio más ha crecido en Euskadi y Navarra es la vivienda de segunda mano, por encima de la nueva (por escasa).
De hecho, el precio por metro cuadrado de la vivienda nueva y la de segunda mano se están acercando. Ahora mismo, solo están a un 7% de distancia en Euskadi, a un 8% en Navarra y a un 11% en el Estado.
En este mapa interactivo, puedes navegar para saber cómo está el precio del metro cuadrado en el área funcional en el que resides: Donostia-San Sebastián sigue encabezando esta ranking, seguida de Getxo, Donostialdea y Mungialdea.
Se dispara el número de hipotecas y sus cuantías: pedimos un 30% más que hace diez años
En la última década, el número de hipotecas sobre vivienda se han disparado en Euskadi, Navarra y España De hecho, 2024 es un año récord en la década, con incrementos del 82% en las hipotecas de Euskadi, del 50% en Navarra y del 103% en España. Eso sí, las cifras no alcanzan aún las de 2007, el epicentro de la burbuja inmobiliaria.
La construcción de vivienda se estanca… pero la compraventa roza el récord histórico en Euskadi y Navarra
Euskadi construye al ritmo de los 80, pero vende rozando máximos históricos. Eso se consigue moviendo, sobre todo, el mercado de vivienda de segunda mano: el 85% de las casas que se venden no son nuevas.
¿Cómo es la (poca) vivienda nueva que se construye?
¿Cuántas de las viviendas que se construyen son protegidas? ¿Y libres? ¿Qué porcentaje sin viviendas habituales? ¿Y cuántas casas hay vacías en Euskadi o Navarra? Estas y otras preguntas tienen su respuesta en el último informe de EITB Data.
Aumenta el alquiler en Euskadi y Navarra: uno de cada seis hogares viven así
Según el último EITB Data, en la última década, el porcentaje de viviendas que vive de alquiler en Euskadi, Navarra y España ha aumentado en torno a los seis puntos porcentuales.
