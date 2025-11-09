EITB DATA
Metro koadroa duela hamar urte baino % 35 garestiagoa da gaur egun Euskadin

Albiste honen barruan aurkituko duzun mapa interaktiboan, nabigatu dezakezu bizi zaren eremu funtzionaleko metro koadroaren prezioa zein den jakiteko: Donostiak jarraitzen du ranking horren buruan, eta ondoren datoz Getxo, Donostialdea eta Mungialdea.

EITB DATA DLS

Azken eguneratzea

Euskadiko metro koadroaren prezioa 3.157 eurokoa da dagoeneko, duela hamar urte baino % 35 garestiagoa. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoa da, Madril eta Balearrekin batera, metro koadroko hiru mila euroko muga gainditzen duen bakarra. Estatuko metro koadro garestienaren rankingean, Euskadi hirugarren postuan dago.

Aldiz, Nafarroa Estatuko batez bestekoaren azpitik dago, 1962 euroko prezioa baitu metro koadroak. Datu horrek, ordea, % 49,7ko garestitzea dakar 2014arekin alderatuta. Estatuan, metro koadroaren balioa 2014ko 1413 eurotik oraingo 2164ra igo da (% 53,1 gehiago).

Bitxia bada ere, Euskadin eta Nafarroan gehien igo den etxebizitza mota bigarren eskuko etxebizitza da, etxebizitza berriaren gainetik (eskasa delako).

Izan ere, etxebizitza berrien eta bigarren eskukoen metro koadroaren prezioa gerturatzen ari da. Une honetan, % 7ko distantziara daude Euskadin, % 8ra Nafarroan eta % 11ra Estatuan.

Mapa interaktibo honetan, nabigatu dezakezu bizi zaren eremu funtzionalean metro koadroaren prezioa nola dagoen jakiteko: Donostiak jarraitzen du ranking horren buruan, eta, ondoren, Getxok, Donostialdeak eta Mungialdeak.

EITB DATA DLS
EITB Data Etxebizitza Ekonomia

