BROTES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Confinadas desde hoy más de un millón de gallinas en Navarra y Álava por riesgo de gripe aviar

Las aves de corral de 12 municipios navarros y 6 alaveses deben permanecer confinadas desde hoy, como medida preventiva ante el avance de la gripe aviar en Europa. El Ministerio de Agricultura ha pedido tranquilidad, pero insiste en mantener la vigilancia para evitar contagios y frenar la expansión del virus.
(Foto de ARCHIVO) Gallinas en Cantabria REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE CANTABRIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/8/2025
Gallinas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Milioi bat oilo baino gehiago konfinatu dituzte gaurtik aurrera Nafarroan eta Araban hegazti gripearen arriskuagatik
author image

EITB

Última actualización

Desde hoy, las aves de corral de varias zonas de Navarra y Álava deben quedar confinadas para reducir el riesgo de contagio por gripe aviar. La medida, decretada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, afecta a unos 1,1 millones de gallinas y prohíbe la cría de aves al aire libre si las instalaciones no cuentan con telas pajareras u otros dispositivos que impidan el contacto con aves silvestres.

Los municipios alaveses afectados son Arratzua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Legutio, Vitoria-Gasteiz y Zigoitia, mientras que en Navarra la restricción se aplica en Pitillas, Tudela, Arguedas, Valtierra, Viana, Corella, Murchante, Cascante, Ablitas, Barillas, Carcastillo y Tafalla.

El Ministerio recuerda que, aunque en Euskadi ni en Navarra se han detectado contagios en explotaciones avícolas, en las últimas semanas se ha producido un aumento de brotes en Europa, especialmente en Francia y Alemania, coincidiendo con la migración de aves y el descenso de las temperaturas.

Además del confinamiento, la normativa prohíbe usar aves silvestres como cebo o criar patos y gansos junto con otras especies domésticas. También se restringen las ferias y concentraciones con aves, y se obliga a colocar el agua y la comida en zonas cubiertas para evitar el contacto con especies salvajes.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la calma, aunque ha insistido en la importancia de mantener la bioseguridad. “Si se adoptan las medidas oportunas, podemos frenar la expansión del virus”, ha asegurado. Planas ha recordado además que no existe riesgo de contagio para los humanos a través de la carne, los huevos u otros productos avícolas.

Agricultura Economía

Te puede interesar

Talgo EFE
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Sidenor afirma que Talgo iniciará esta nueva etapa con "un proyecto sólido y de futuro"

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha asegurado que el acuerdo de compraventa de Talgo es "un hito muy importante" para cerrar la operación "con éxito" este año. El PNV celebra la operación como una muestra de su apuesta por la industria vasca, mientras EH Bildu la considera una buena noticia, aunque pide un cambio de nombre y espera que impulse una economía en declive.

Cargar más
Publicidad
X