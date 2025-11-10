Confinadas desde hoy más de un millón de gallinas en Navarra y Álava por riesgo de gripe aviar

Desde hoy, las aves de corral de varias zonas de Navarra y Álava deben quedar confinadas para reducir el riesgo de contagio por gripe aviar. La medida, decretada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, afecta a unos 1,1 millones de gallinas y prohíbe la cría de aves al aire libre si las instalaciones no cuentan con telas pajareras u otros dispositivos que impidan el contacto con aves silvestres.

Los municipios alaveses afectados son Arratzua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Legutio, Vitoria-Gasteiz y Zigoitia, mientras que en Navarra la restricción se aplica en Pitillas, Tudela, Arguedas, Valtierra, Viana, Corella, Murchante, Cascante, Ablitas, Barillas, Carcastillo y Tafalla.

El Ministerio recuerda que, aunque en Euskadi ni en Navarra se han detectado contagios en explotaciones avícolas, en las últimas semanas se ha producido un aumento de brotes en Europa, especialmente en Francia y Alemania, coincidiendo con la migración de aves y el descenso de las temperaturas.

Además del confinamiento, la normativa prohíbe usar aves silvestres como cebo o criar patos y gansos junto con otras especies domésticas. También se restringen las ferias y concentraciones con aves, y se obliga a colocar el agua y la comida en zonas cubiertas para evitar el contacto con especies salvajes.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la calma, aunque ha insistido en la importancia de mantener la bioseguridad. “Si se adoptan las medidas oportunas, podemos frenar la expansión del virus”, ha asegurado. Planas ha recordado además que no existe riesgo de contagio para los humanos a través de la carne, los huevos u otros productos avícolas.