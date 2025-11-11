Kilómetros recorridos, "ranking" de estaciones, viajeros anuales.... : Los 30 años de Metro Bilbao, en cifras
Desde su inauguración en 1995, el Metro Bilbao se ha convertido en un pilar fundamental del transporte en Euskadi. En estos 30 años, ha dejado una huella notable a través de diversas cifras que reflejan su evolución y contribución.
- Longitud: El suburbano cuenta con más de 150 kilómetros de vías que conectan Bilbao con sus alrededores y municipios vecinos. La longitud de la red es de 45,10 kilómetros.
- Kilómetros realizados: Los vagones de Metro Bilbao han recorrido 123 millones de kilómetros en estos treinta años: equivale a un viaje de ida y vuelta a Marte.
- Millones de viajes: ¿Cuántos viajes crees que ha podido hacer el suburbano en estas tres décadas? Pues superan ya los 2.281 millones de viajes.
- ¿Y de viajeros?: El año pasado se logró la cifra récord de más de 10 millones de validaciones de tickets.
- Demanda: En 2024, el día de la Gabarra fue el que más viajes registró, 485.997 en un solo día. La media en días laborables es de 322.117 viajes.
- Estaciones: Metro Bilbao cuenta con 42 estaciones, 26 de ellas soterradas y 16 de superficie. La distancia media entre estas estaciones se sitúa en los 1,06 kilómetros.
- Ranking de estaciones: Como es normal, las estaciones ubicadas en el centro de Bilbao son las que más demanda registran. El año pasado, ganó Zazpikaleak, en el Casco Viejo, con 8,2 millones de viajes. La segunda fue San Mamés, o Santimami, con 7,5 millones. Le siguen Abando, Moyúa e Indautxu, las tres con más de 6 millones de viajes.
- Frecuencia: En horas pico, los trenes circulan cada 3-5 minutos.
- Consumo energético: En 2023 la electricidad total usada alcanzó los 72.140.975 kWh, con un consumo por viajero de aproximadamente 0,78 kWh/viaje.
- Velocidad: La velocidad comercial se mantuvo cercana a los 33,48 km/h.
- Innovación y sostenibilidad: Ha invertido en tecnología híbrida y sostenibilidad ambiental, reduciendo su huella de carbono y promoviendo un transporte más saludable.
- Vagones y trenes: Actualmente, Metro Bilbao cuenta con una flota de más de 150 trenes. La flota incluye varias unidades tipo UT500 (4 coches: 11 unidades; 5 coches: 13 unidades), UT550 (4 coches: 13 unidades) y UT600 (5 coches: 9 unidades).
- Plantilla: Es difícil dar una cifra exacta, pero, a 2022, la plantilla de Metro Bilbao rondaba los 650 trabajadores y trabajadoras. Contando con los empleos externos, esa cifra podría rondar las 900-1.000 personas.
- Inauguración: Como curiosidad, el Metro abrió el 11 del 11 a las 11:11horas. Aquel día, solo contaba con una línea, entre el Casco Viejo y Plentzia. Hasta 2002 no llegó la Línea 2 que contacta Basauri y Kabieces.
- La idea: Aunque la inauguración fue en el 95, los primeros planes para construir un Metro en Bilbao se pusieron encima de la mesa en 1920.
- Profundidades: La estación de Zazpi Kaleak, en el Casco Viejo de Bilbao, tiene un superpozo de 50 metros de profundidad.
Te puede interesar
Llega el "metro del futuro": estas serán sus siguientes "paradas"
Tras tres décadas sobre raíles, el suburbano bilbaíno afronta ahora una inversión de más de 800 millones de euros pare renovar su flota y poner en marcha las líneas 4 y 5.
ELA denuncia que el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco contiene "recortes en sanidad y educación"
El sindicato niega que las cuentas sean "expansivas" y asegura que no crecen un 4,1 % como se ha anunciado, sino un 1,3 % tras conocer la capacidad económica real.
Confinadas desde hoy más de un millón de gallinas en Navarra y Álava por riesgo de gripe aviar
Las aves de corral de 12 municipios navarros y 6 alaveses deben permanecer confinadas desde hoy, como medida preventiva ante el avance de la gripe aviar en Europa. El Ministerio de Agricultura ha pedido tranquilidad, pero insiste en mantener la vigilancia para evitar contagios y frenar la expansión del virus.
El consejero de vivienda cree que hay que construir más vivienda
Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, ha analizado los datos publicados en EITB DATA sobre la vivienda. Itxaso afirma que hay que construir más vivienda y ha indicado que para ello el Gobierno Vasco ya ha puesto en marcha un plan para conseguir más suelo. El consejero dice que hay solución, pero que habrá que esperar 3-4 años para ver resultados.
Se dispara el número de hipotecas y sus cuantías: pedimos un 30% más que hace diez años
En la última década, el número de hipotecas sobre vivienda se han disparado en Euskadi, Navarra y España De hecho, 2024 es un año récord en la década, con incrementos del 82% en las hipotecas de Euskadi, del 50% en Navarra y del 103% en España. Eso sí, las cifras no alcanzan aún las de 2007, el epicentro de la burbuja inmobiliaria.
La construcción de vivienda se estanca… pero la compraventa roza el récord histórico en Euskadi y Navarra
Euskadi construye al ritmo de los 80, pero vende rozando máximos históricos. Eso se consigue moviendo, sobre todo, el mercado de vivienda de segunda mano: el 85% de las casas que se venden no son nuevas.
¿Cómo es la (poca) vivienda nueva que se construye?
¿Cuántas de las viviendas que se construyen son protegidas? ¿Y libres? ¿Qué porcentaje sin viviendas habituales? ¿Y cuántas casas hay vacías en Euskadi o Navarra? Estas y otras preguntas tienen su respuesta en el último informe de EITB Data.
Aumenta el alquiler en Euskadi y Navarra: uno de cada seis hogares viven así
Según el último EITB Data, en la última década, el porcentaje de viviendas que vive de alquiler en Euskadi, Navarra y España ha aumentado en torno a los seis puntos porcentuales.
El metro cuadrado es hoy un 35% más caro que hace diez años en Euskadi
En el mapa interactivo que encontrarás dentro de esta noticia, puedes navegar para saber cómo está el precio del metro cuadrado en el área funcional en el que resides: Donostia-San Sebastián sigue encabezando esta ranking, seguida de Getxo, Donostialdea y Mungialdea.