Egindako kilometro kopurua, geltokien "rankinga", urteko bidaiariak...: Metro Bilbaoren 30 urteak, zenbakitan
1995ean inauguratu zenetik, Metro Bilbao Euskadiko garraioaren funtsezko zutabe bihurtu da. 30 urte hauetan, arrasto nabarmena utzi du, bere bilakaera eta ekarpena islatzen duten hainbat zifraren bidez.
- Sarearen luzera: 150 kilometrotik gorako errail-sarea dago, Bilbo eta inguruko udalerriak lotzen dituena. Sarearen luzera, hori bai, 45,10 kilometrokoa da.
- Egindako kilometroak: Metro Bilbaoko bagoiek 123 milioi kilometro egin dituzte hogeita hamar urte hauetan: Marterako joan-etorriko bidaia egiteko distantzia bera, hain zuzen ere.
- Milioika bidaia: Zenbat bidaia ditu metroak hiru hamarkada hauetan? Ba dagoeneko 2.281 milioi baino gehiago egin ditu.
- Eta bidaiari kopurua?: Iaz 10 milioi tiket baino gehiago balidatu ziren, inoizko daturik altuena.
- Eskaria: 2024an, Gabarraren eguna izan zen bidaia gehien erregistratu zituena, 485.997 egun bakarrean. Lanegunetako batez bestekoa 322.117 bidaia izan zen.
- Geltokiak: Metro Bilbaok 42 geltoki ditu, horietatik 26 lurpean eta 16 kalekoak. Geltoki horien arteko batez besteko distantzia 1,06 kilometrokoa da.
- Geltokien rankinga: Normala denez, Bilboko erdigunean dauden geltokiak dira eskari handiena dutenak. Iaz, Zazpikaleak geltokiak irabazi zuen, 8,2 milioi bidaiarekin. Bigarrena Santimami izan zen, 7,5 milioirekin. Ondoren, Abando, Moyua eta Indautxu daude, hirurak 6 milioi bidaiaritik gorako datuekin.
- Maiztasuna: Puntako orduetan, trenak 3-5 minuturo ibiltzen dira.
- Energia-kontsumoa: 2023an, erabilitako elektrizitatea 72.140.975 kWh-ra iritsi zen guztira, eta bidaiari bakoitzeko 0,78 kWh inguru kontsumitu zen bidaia bakoitzeko.
- Abiadura: Abiadura komertziala 33,48 km/h-tik gertu mantendu zen.
- Berrikuntza eta iraunkortasuna: Teknologia hibridoan eta ingurumen-jasangarritasunean inbertitua, karbono-aztarna murriztuz eta garraio osasungarriagoa sustatuz.
- Bagoiak eta trenak: Metro Bilbaok 150 tren baino gehiagoko flota dauka. Flotak UT500 motako hainbat unitate ditu (4 auto: 11 unitate; 5 auto: 13 unitate), UT550 (4 auto: 13 unitate) eta UT600 (5 auto: 9 unitate).
- Plantilla: Zaila da kopuru zehatza ematea, baina, 2022an, Metro Bilbaoko plantilla 650 langile ingurukoa zen. Kanpoko enpleguak kontuan hartuta, zifra hori 900-1.000 pertsona ingurukoa izan daiteke.
- Inaugurazioa: Bitxikeria gisa, Metroak 11:11ean ireki zituen aterak, 1995eko azaroaren 11an. Egun hartan linea bakarra zegoen, Alde Zaharraren eta Plentziaren artean. 2002 arte ez zen iritsi Basauri eta Santurtzi lotzen dituen 2. linea.
- Ideia: Inaugurazioa 95ean izan bazen ere, Bilbon metro bat eraikitzeko lehen planak 1920an jarri ziren mahai gainean.
- Sakonera: Zazpi Kaleak geltokiak, Bilboko Alde Zaharrean, 50 metroko sakonerako superputzua du.
