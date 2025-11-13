ACCIDENTE LABORAL
Accidente laboral en el Puerto de Bilbao: Herida grave una trabajadora tras ser atropellada por una excavadora

El sindicato ELA ha denunciado el accidente laboral que sufrió una trabajadora de la empresa VCL el pasado martes. Según las informaciones recogidas, esta trabajador quedó atrapada entre la pala y un coche.

puerto de bilbao contenedores bilboko portua edukiontziak
Contenedores en el Puerto de Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Lan istripua Bilboko portuan: Emakumezko langile bat larri zauritu da, hondeamakina batek harrapatuta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El sindicato ELA ha denunciado el accidente laboral "muy grave" que sufrió una trabajadora de VCL el pasado martes en el Puerto de Bilbao, tras ser atropellada por una excavadora.

En un comunicado, ELA ha indicado que, según las informaciones recogidas, tras ser atropellada por excavadora, la trabajadora quedó atrapada entre la pala y un coche y quedó "en estado grave".

El sindicato ha manifestado que la actividad en el puerto de Bilbao es una "zona de alto riesgo", por un lado debido a la maquinaria y materiales que se manejan y, por otro, a que en el mismo momento y lugar trabajan numerosas empresas y trabajadores de muchos centros.

En este sentido, ha afirmado que "muchas veces" la coordinación entre esas empresas y trabajadores "no se hace como corresponde, lo que incrementa considerablemente el riesgo".

ELA ha indicado que exigirá la investigación de este grave accidente con el objetivo de establecer las medidas preventivas oportunas y organizará en los próximos días acciones para denunciar este nuevo accidente y "la falta de voluntad política para acabar definitivamente con la siniestralidad laboral".

El sindicato ha recordado que en lo que va de año, 47 personas han sufrido un accidente laboral mortal en Euskadi y Navarra, de ellos 11 en Bizkaia, 9 en Gipuzkoa, 7 en Álava y 20 en Navarra.

Accidentes Laborales Puerto de Bilbao Trabajo Sindicato Ela Titulares de Hoy Economía

X