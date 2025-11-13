LAN ISTRIPUA

Lan istripua Bilboko portuan: Emakumezko langile bat larri zauritu da, hondeamakina batek harrapatuta

ELA sindikatuak salatu duenez, VCL enpresako langile batek lan istripu "larria" izan zuen pasa den asteartean Bilboko Portuan. Horren arabera, pala eta auto baten artean harrapatuta geratu zen. 

puerto de bilbao contenedores bilboko portua edukiontziak
Edukiontziak Bilboko Portuan. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emakumezko langile bat oso larri zauritu zen, herenegun, Bilboko Portuan lanean ari zela, hondeamakina batek harrapatuta.

ELA sindikatuak salatu duenez, lan ezbeharra pasa den asteartean gertatu zen, eta VCL enpresako langilea pala eta auto baten artean harrapatuta geratu zen. 

Sindikatuaren arabera, Bilboko portuko jarduera "arrisku handiko" eremua da: batetik, erabiltzen diren makina eta materialengatik, eta, bestetik, une eta toki berean enpresa ezberdinetako langile askok lan egiten dutelako. 

Ildo horretan, ELAk gaineratu du "askotan" enpresa eta langile horien arteko koordinazioa ez dela behar bezala egiten eta horrek arriskua "nabarmen" areagotzen duela. 

Bestalde, ELAk iragarri du lan istripuaren ikerketa eskatuko duela dagozkion prebentzio neurriak ezartzeko helburuarekin. Halaber, datozen egunetan lan istripua salatzeko ekintzak iragarriko dituela aurreratu du. 

Urtea hasi zenetik 47 langile hil dira lan istripuz Hego Euskal Herrian, ELAren kontaketaren arabera: Bizkaian 11, Gipuzkoan 9, Araban 7 eta Nafarroan 20.

