El Gobierno Vasco convoca un comité de seguimiento ante la gripe aviar para el lunes

Por orden del Gobierno español, todas las aves de corral deben ser confinadas a partir de hoy. La medida afecta a todos los tipos de explotación.

Amaya Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Foto: EITB
EITB

El Gobierno Vasco ha convocado para el lunes un comité de seguimiento por la gripe aviar con representantes de las 1400 explotaciones avícolas afectadas por la orden del Gobierno español de confinar a las aves de granja. Entre otras cuestiones, se analizará si se podría flexibilizar las medidas en el caso de los ganaderos que sufran más pérdidas y daños.

Así lo ha anunciado esta tarde, en declaraciones a Radio Euskadi, la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, quien ha explicado que la orden ministerial contempla unas posibles medidas extraordinarias, si se justifica o motiva que hay una dificultad del bienestar animal o de la pervivencia de esos animales en el interior de las naves, en el confinamiento.

Por el momento, no se han detectado casos de gripe aviar en Hegoalde, y aunque desde la Diputación de Bizkaia, por ejemplo, han señalado que las medidas son precipitadas, la consejera Barredo ha dicho que la medida del Ministerio de Agricultura para confinar a todas las aves de corral es de obligado cumplimiento: "Nos toca actuar con responsabilidad y así lo haremos, es obligatorio cumplir las medidas que nos ha dado el Ministerio".

Asimismo, ha señalado que el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas que ante esa orden de confinamiento total, hará una evaluación de riesgo todas las semanas. "Esta orden no se puede mantener activa si no hay un riesgo manifiestamente elevado de contagio. Por lo tanto, el Ministerio tiene la obligación y la responsabilidad de todas las semanas evaluar, y el día en que el riesgo se reduzca, levantar la orden de confinamiento", ha concluido.

El Gobierno de Navarra también considera necesario el confinamiento porque la situación es "muy grave" en Europa. En cualquier caso, el director de Ganadería y Agricultura, Ignacio Gil, insiste en que en función de los datos que hay cada día habría que decidir qué medidas tomar.

El Gobierno de España ha ordenado, a partir de hoy, el confinamiento de todas las gallinas y aves de corral para prevenir el contagio por gripe aviar con las aves silvestres. La medida afecta a todo tipo de explotación de la decisión.

Amaya Barredo ve necesarias las medidas cautelares para prevenir la expansión de la gripe aviar
18:00 - 20:00
