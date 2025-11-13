Hegazti gripea
Hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzorde bat deitu du Eusko Jaurlaritzak astelehenerako

Espainiako Gobernuak aginduta, etxeko hegazti guztiak konfinatu behar dira gaurtik aurrera. Neurriak ustiapen-mota guztiei eragiten die.
18:00 - 20:00
Amaya Barredo, Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburua. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sektoreko ordezkariekin hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzorde bat deitu du Eusko Jaurlaritzak astelehenerako. Besteak beste, galera eta kalte gehien izan dezaketen abeltzainen kasuan, neurriak malgutzeko aukera egongo ote litekeen aztertuko dute.

Oraingoz, hegazti gripe kasurik ez da atzeman Hego Euskal Herrian, eta Bizkaiko Aldunditik, esaterako, neurriak arinegi hartutakoak direla adierazi duten arren, egoera aintzat hartuta Espainiako Nekazaritza Ministerioak etxeko hegazti guztiak konfinatzeko ezarritako neurria bete beharrekoa dela esan du Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza sailburuak: “Arduraz jokatzea tokatzen zaigu, eta horrela egingo dugu, Ministerioak emandako neurriak betetzea nahitaezkoa da”.

Nafarroako Gobernuaren iritziz ere, beharrezkoa da konfinamendua, egoera “oso larria” delako Europan. Nolanahi ere, Ignacio Gil Abeltzaintza eta Nekazaritza zuzendariak azpimarratu du egunetik egunera dauden datuen arabera erabaki beharko litzatekeela zer neurri hartu.

Gaurtik aurrera Hego Euskal Herriko etxalde guztietako oilo eta hegaztiak konfinatu egin behar dira. Izan ere, gaitza are eta gehiago zabaltzeko arriskuari aurre egiteko erabakia hartu du Espainiako Gobernuak. Asmoa da etxeko hegaztiek hegazti askeekin kontaktua izatea eragoztea, kutsatzeak ekiditeko. Erabakia ustiapen-mota guztiei eragiten die neurriak.

Amaya Barredok beharrezkotzat jo ditu kautelazko neurriak hegazti gripearen hedapena prebenitzeko
Nekazaritza Espainiako gobernua Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia

