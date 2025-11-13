HEGAZTI GRIPEA
Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegaztien ustiategi guztiak mugatu ditu, hegaztien gripea dela eta

Gaur egun indarrean dagoen aginduak aire zabaleko hegazti-haztegiak edozein hazkuntza-metodotan konfinatzea ezarri du, ustiategi ekologikoetan eta autokontsumorako ustiategietan edo arrautzak edo haragia azken kontsumitzaileari zuzenean saltzeko ekoizten direnetan barne.
PALAS DE REI (LUGO), 11/11/2025.- Aves de corral, gallinas y gallos mestizos en una aldea de Palas de Rei (Lugo). Las granjas avícolas de puesta que están afectadas por el impacto de la gripe aviar se enfrentan a un parón de su actividad de hasta ocho meses con las pérdidas económicas que ello conlleva. EFE/ eliseo trigo
Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak (MAPA), gaurtik aurrera, Espainian aire zabalean hazten diren hegaztien ustiategi guztiak konfinatzeko agindu du, hegaztien gripeak eragindako kutsatzea prebenitzeko eta kontrolatzeko.

Erabaki berri horrek herrialde osora zabaldu du hegaztien konfinamendua; izan ere, joan den astelehenetik arrisku eta zaintza bereziko eremutzat jotzen diren Espainiako 1.200 bat udalerriri eragiten zien, kutsatutako basa hegazti migratzaileekin kontaktua saihesteko.

Ministerioaren arabera, hegaztien gripeari aurre egiteko prebentzio-neurriak indartu behar dira, gaixotasun oso infekzioso hori hedatzeko arriskua handitu egin baita.

Gaur bertan indarrean dagoen Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratutako agindu batean, Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegazti-haztegiak edozein hazkuntza-metodotan konfinatzea ezarri du, ustiategi ekologikoak eta autokontsumorako ustiategiak barne, baita arrautzak edo haragia azken kontsumitzaileari zuzenean saltzeko ekoizten diren metodoak ere.

Horrela, debekatuta dago etxeko hegaztiak eta gatibu dauden beste hegazti batzuk haztea eta aire zabalean mantentzea; hala ere, ezinezkoa denean, agintariek baimena eman ahal izango dute aire zabaleko hegaztiak baldintza jakin batzuetan mantentzeko.

Etxaldea konfinatu ezin denean, agintariek baimena eman ahal izango dute txoritegiko oihalak edo basa-hegaztiak sartzea eragozten duen beste edozein gailu jartzeko, baldin eta hegaztiak instalazioen barruan edo basa-hegaztiak iristea eta etxeko hegaztientzako elikagaiak edo ura ukitzea eragozten duen babesleku batean elikatzen badira.

Gainera, debekatuta dago ahateak eta antzarak haztea; basa-hegaztiak sar daitezkeen ur-biltegietatik datozen etxeko hegaztiei ura ematea, ura tratatuta dagoenean izan ezik; eta animalien kontzentrazio-zentroetan, hala nola abeltzaintza-lehiaketetan, erakustaldietan eta kultura-ospakizunetan, etxeko hegaztiak edo hegazti gatibuak egotea.

Nekazaritza Espainiako gobernua Ekonomia

