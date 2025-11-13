Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegaztien ustiategi guztiak mugatu ditu, hegaztien gripea dela eta
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak (MAPA), gaurtik aurrera, Espainian aire zabalean hazten diren hegaztien ustiategi guztiak konfinatzeko agindu du, hegaztien gripeak eragindako kutsatzea prebenitzeko eta kontrolatzeko.
Erabaki berri horrek herrialde osora zabaldu du hegaztien konfinamendua; izan ere, joan den astelehenetik arrisku eta zaintza bereziko eremutzat jotzen diren Espainiako 1.200 bat udalerriri eragiten zien, kutsatutako basa hegazti migratzaileekin kontaktua saihesteko.
Ministerioaren arabera, hegaztien gripeari aurre egiteko prebentzio-neurriak indartu behar dira, gaixotasun oso infekzioso hori hedatzeko arriskua handitu egin baita.
Gaur bertan indarrean dagoen Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratutako agindu batean, Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegazti-haztegiak edozein hazkuntza-metodotan konfinatzea ezarri du, ustiategi ekologikoak eta autokontsumorako ustiategiak barne, baita arrautzak edo haragia azken kontsumitzaileari zuzenean saltzeko ekoizten diren metodoak ere.
Horrela, debekatuta dago etxeko hegaztiak eta gatibu dauden beste hegazti batzuk haztea eta aire zabalean mantentzea; hala ere, ezinezkoa denean, agintariek baimena eman ahal izango dute aire zabaleko hegaztiak baldintza jakin batzuetan mantentzeko.
Etxaldea konfinatu ezin denean, agintariek baimena eman ahal izango dute txoritegiko oihalak edo basa-hegaztiak sartzea eragozten duen beste edozein gailu jartzeko, baldin eta hegaztiak instalazioen barruan edo basa-hegaztiak iristea eta etxeko hegaztientzako elikagaiak edo ura ukitzea eragozten duen babesleku batean elikatzen badira.
Gainera, debekatuta dago ahateak eta antzarak haztea; basa-hegaztiak sar daitezkeen ur-biltegietatik datozen etxeko hegaztiei ura ematea, ura tratatuta dagoenean izan ezik; eta animalien kontzentrazio-zentroetan, hala nola abeltzaintza-lehiaketetan, erakustaldietan eta kultura-ospakizunetan, etxeko hegaztiak edo hegazti gatibuak egotea.
Lan istripua Bilboko portuan: Emakumezko langile bat larri zauritu da, hondeamakina batek harrapatuta
ELA sindikatuak salatu duenez, VCL enpresako langile batek lan istripu "larria" izan zuen pasa den asteartean Bilboko Portuan. Horren arabera, pala eta auto baten artean harrapatuta geratu zen.
Gutxieneko soldataren inguruko jarrera aldatu dezala eskatu diote EAEko sindikatuek Jaurlaritzari
Milaka lagunek manifestazioa egin dute asteazken honetan Bilbon, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek deituta, "herritarren borondatea" errespetatu dezaten eskatzeko eta Confebasken "blokeoa" kritikatzeko.
Sidenorreko arduradunek epailearen aurrean defendatu dute Israeli egindako salmentak legezkoak zirela
Sidenorrek Israel Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion ikertzen ari da Francisco de Jorge instrukzio epailea, eta enpresako hiru goi karguk ikertu gisa deklaratu dute.
Gorenaren arabera, HMEIei lotutako hipoteken gardentasuna kasuz kasu ebaluatu behar da
Auzitegiak zehaztu du hipoteka-klausulen gardentasuna eta gehiegikeria posiblea kontsumitzaileari emandako informazioaren eta kontratu bakoitzaren baldintza jakinen araberakoak izango direla, baina adierazi du indize hori erabiltzeak ez duela berez "fede ona urratzen" denik esan nahi, indize ofiziala delako, eta urteetan egokitzat jo baita.
Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari Auzitegi Nazionalean dira, Israeli altzairua saltzea egotzita inputatu gisa deklaratzeko
Sidenorrek Israeli Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion ari da ikertzen epailea. Jose Antonio Jainaga presidenteari eta bi goi-karguduni kontrabando delitua eta gizateriaren aurkako krimenen konplize izatearen delituak leporatzen dizkie Francisco de Jorge instrukzio epaileak.
Talgok abenduaren 12an egingo du akziodunen batzarra, Sidenor buru duen euskal partzuergoa sar dadin onartzeko
Akziodunek oniritzia emango diote Sidenorrek Talgoren % 29,77a erosteari, joan den azaroaren 7an Pegaso sozietatearekin lortutako akordioaren ondoren.
65 milioi eurorekin, abian da Indartuz funtsa, Euskadin inbertsio eraldatzaileak finantzatzeko
Gobernu Kontseiluak Finantzen Euskal Institutuari (FEI) Indartuz sozietate anonimo publikoa sortzeko baimena ematen dion dekretua onartu du astearte honetan. Funts estrategiko hori Euskadi Eraldatuz 2030 Inbertsio Eraldatuen Planean jasota dago.
EAEko inbertitzaile-talde batek 700 milioitik gorako eskaintza egin du Uvesco erosteko
BM eta Super Amara supermerkatuen banaketa-taldeak % 10,6 handitu zituen salmentak 2024an, markak hautsita.
Bilboko metroaren 30 urteko ibilbidea, zenbakitan: egindako kilometroen eta ibilitako bidaiarien kopurua, geltokien sailkapena...
1995ean inauguratu zenetik, Metro Bilbao Euskadiko garraioaren funtsezko zutabe bihurtu da. 30 urteoi begira, haren bilakaera eta ekarpena islatzen duten zifren ubera ikusgarria utzi du.