Este lunes tratarán de acordar excepciones al confinamiento ante la gripe aviar

Plantean diferentes medidas, como pueden ser cubrir a las aves con redes, la vigilancia o la reducción del horario que el que están al aire libre, en función del grado de riesgo que existe en cada momento. Se reunirán el Gobierno Vasco, las diputaciones y el sector avícola.

GRAF3607. LOGROÑO, 13/11/2025.- La Rioja mantiene confinadas a unas 500.000 aves de corral en 50 granjas, además de las aves ornamentales y las de explotaciones ecológicas y de autoconsumo que se crían al aire libre, sin que se hayan detectado contagios en la comunidad tras el empeoramiento de la gripe aviar en España por contacto con especies silvestres. EFE/Raquel Manzanares
Varios ejemplares al aire libre. Foto: EFE
Agencias | EITB

En la reunión que mantendrán el próximo lunes, día 17, el Gobierno Vasco, las diputaciones y el sector avícola, tratarán sobre las "formas de hacer excepciones" al confinamiento de las aves, según ha explicado Xabier Arruti, diputado de Equilibrio Territorial Verde de Gipuzkoa.

En este contexto, la Diputación de Gipuzkoa considera "desproporcionada" la orden dictada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que obliga al confinamiento en todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre para la prevención y control del contagio por gripe aviar.

"La realidad cambia de día a día, pero viendo el momento actual en Euskadi, donde no se ha registrado ningún caso de gripe aviar, nos parece excesiva la medida", ha subrayado Arruti.

Ha incidido en que la orden ministerial no le gusta porque la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) "tiene sus propias competencias", aunque ha reconocido que están obligados a cumplirla.

La propia orden "da la opción de hacer excepciones", ha señalado Arruti, que ha explicado durante la reunión que mantuvieron con el sector se barajaron "las diferentes casuísticas y diferentes modalidades o formas de excepcionar y eso lo que se profundizará en el encuentro del próximo lunes".

De hecho, Amaia Barredo, la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, ha explicado que la orden ministerial contempla posibles medidas extraordinarias, si se justifica o motiva que hay una dificultad del bienestar animal o de la pervivencia de esos animales en el interior de las naves, en el confinamiento.

En este sentido ha señalado que existen diferentes medidas como pueden ser cubrir a las aves con redes, la vigilancia o la reducción del horario que el que están al aire libre.

En relación a posibles compensaciones económicas a los propietarios, ha señalado que "cada cosa a su tiempo".

El primer esfuerzo estará dirigido a intentar implementar medidas para que los daños colaterales "sean los menores posibles", ha señalado.

"Evitar el riesgo" de contraer la gripe aviar "también tiene daños colaterales porque son aves que están acostumbradas a estar fuera y permanecer encerradas durante tanto tiempo" y se producen picoteos entre ellas y pueden afectar a la producción, ha precisado.

"El riesgo cero con las enfermedades nunca existe. Hay que saber equilibrar y calibrar en cada momento según el grado de riesgo que existe y acometer un análisis coste beneficio que es lo que vamos a hacer", ha concluido Arruti.

Gallinas confinadas en jaulas en granja en España. Igualdad Animal. REMITIDA / HANDOUT por IGUALDAD ANIMAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/11/2025
El Gobierno español confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
El Gobierno Vasco convoca un comité de seguimiento ante la gripe aviar para el lunes
Preocupación entre los pequeños productores de huevos, porque el confinamiento reducirá la producción

Amaia Arriaga, de Erlia Arrautza Ekologikoak, ha abierto las puertas a EITB. Tiene 500 gallinas y se dedica a la producción de huevos ecológicos. Aunque ya vivieron una situación similar hace unos años, está preocupada por el estrés que van a sufrir las gallinas. Sabe que la producción de huevos bajará y espera que el encierro de las aves sea breve.

