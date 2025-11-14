Hegazti gripeagatik ezarritako konfinamenduan salbuespenak adosten saiatuko dira asteleheneko bileran
Hainbat neurri proposatu dituzte, hala nola aske dauden hegaztien ustiategiak sareekin estaltzea, aire zabalean ematen duten denbora murriztea edota zaintza indartzea, une bakoitzean dagoen arrisku-mailaren arabera. Eusko Jaurlaritzako, aldundietako eta hegaztien sektoreetako ordezkariak izango dira bileran.
Astelehenean, azaroak 17, hegaztien uztiategietan ezarritako konfinamenduan "salbuespenak egiteko moduak" aztertuko dituzte Eusko Jaurlaritzak, aldundiek eta hegaztien sektoreetako ordezkariek, Xabier Arruti Gipuzkoako Lurralde Oreka Berdeko diputatuak ostiral honetan azaldu duenez.
Testuinguru horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ustez, "neurrigabea" da Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak (MAPA) emandako agindua, aire zabalean hazten diren etxeko hegaztien ustiategi guztietan konfinamendua ezartzen duena, hegaztien gripea kutsatzea prebenitzeko eta kontrolatzeko.
"Errealitatea egunez egun aldatzen ari da, baina Euskadin gaur egun dagoen egoera aztertuta, gehiegizkoa iruditzen zaigu neurria, ez baita hegazti gripearen kasurik izan", azpimarratu du Arrutik.
Ministroaren agindua ez zaiola gustatzen azpimarratu du, Euskal Autonomia Erkidegoak "bere eskumen propioak dituelako", baina neurria nahitaez bete behar dutela onartu du.
Dena dela, aginduak berak "salbuespenak egiteko aukera ematen du", Arrutiren hitzetan, eta sektorearekin izandako bileran azaldu duenez, "kasuistika ezberdinak eta salbuespenak ezartzeko aukera ezberdinak aztertu dira, eta datorren asteleheneko topaketan sakonduko da horretan".
Ildo horretatik, Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak azaldu duenez, Ministerioaren aginduak ezohiko neurriak aurreikusten ditu, baldin eta justifikatzen edo arrazoitzen bada animalien ongizateak edo animalia horiek ontzietan edo konfinamenduan irauteak zailtasunak dituela.
Gauzak horrela, hainbat proposamen daudela adierazi du, hala nola aske dauden hegaztien ustiategiak sareekin estaltzea, aire zabalean ematen duten denbora murriztea edota zaintza indartzea, une bakoitzean dagoen arrisku-mailaren arabera.
Jabeei eman dakizkiekeen konpentsazio ekonomikoak hizpide hartuta, "gauza bakoitza bere unean" aztertu behar dela adierazi du.
Lehen ahalegina, beraz, alboko kalteak "ahalik eta txikienak izateko" neurriak ezartzeko izango da, Arrutiren arabera.
"Hegazti gripea harrapatzeko" arriskua saihesteak "albo-kalteak ere baditu etxeko hegaztientzat, aire zabalean egotera ohituta daudelako. Gainera, elkarri mokoka aritzen dira, eta ekoizpenean eragina izan dezake", zehaztu du.
"Gaixotasunekiko zero arriskua ez da inoiz existitzen. Une bakoitzean, neurriak dagokion arrisku-mailaren arabera ezartzen eta orekatzen jakin behar da, eta kostu eta onura azterketari ekin behar zaio, horixe baita egingo duguna", gaineratu du Arrutik.
