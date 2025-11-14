HEGAZTI GRIPEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hegazti gripeagatik ezarritako konfinamenduan salbuespenak adosten saiatuko dira asteleheneko bileran

Hainbat neurri proposatu dituzte, hala nola aske dauden hegaztien ustiategiak sareekin estaltzea, aire zabalean ematen duten denbora murriztea edota zaintza indartzea, une bakoitzean dagoen arrisku-mailaren arabera. Eusko Jaurlaritzako, aldundietako eta hegaztien sektoreetako ordezkariak izango dira bileran.

GRAF3607. LOGROÑO, 13/11/2025.- La Rioja mantiene confinadas a unas 500.000 aves de corral en 50 granjas, además de las aves ornamentales y las de explotaciones ecológicas y de autoconsumo que se crían al aire libre, sin que se hayan detectado contagios en la comunidad tras el empeoramiento de la gripe aviar en España por contacto con especies silvestres. EFE/Raquel Manzanares

Hainbat hegazti, aire zabalean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astelehenean, azaroak 17, hegaztien uztiategietan ezarritako konfinamenduan "salbuespenak egiteko moduak" aztertuko dituzte Eusko Jaurlaritzak, aldundiek eta hegaztien sektoreetako ordezkariekXabier Arruti Gipuzkoako Lurralde Oreka Berdeko diputatuak ostiral honetan azaldu duenez.

Testuinguru horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ustez, "neurrigabea" da Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak (MAPA) emandako agindua, aire zabalean hazten diren etxeko hegaztien ustiategi guztietan konfinamendua ezartzen duena, hegaztien gripea kutsatzea prebenitzeko eta kontrolatzeko.

"Errealitatea egunez egun aldatzen ari da, baina Euskadin gaur egun dagoen egoera aztertuta, gehiegizkoa iruditzen zaigu neurria, ez baita hegazti gripearen kasurik izan", azpimarratu du Arrutik.

Ministroaren agindua ez zaiola gustatzen azpimarratu du, Euskal Autonomia Erkidegoak "bere eskumen propioak dituelako", baina neurria nahitaez bete behar dutela onartu du.

Dena dela, aginduak berak "salbuespenak egiteko aukera ematen du", Arrutiren hitzetan, eta sektorearekin izandako bileran azaldu duenez, "kasuistika ezberdinak eta salbuespenak ezartzeko aukera ezberdinak aztertu dira, eta datorren asteleheneko topaketan sakonduko da horretan".

Ildo horretatik, Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak azaldu duenez, Ministerioaren aginduak ezohiko neurriak aurreikusten ditu, baldin eta justifikatzen edo arrazoitzen bada animalien ongizateak edo animalia horiek ontzietan edo konfinamenduan irauteak zailtasunak dituela.

Gauzak horrela, hainbat proposamen daudela adierazi du, hala nola aske dauden hegaztien ustiategiak sareekin estaltzea, aire zabalean ematen duten denbora murriztea edota zaintza indartzea, une bakoitzean dagoen arrisku-mailaren arabera.

Jabeei eman dakizkiekeen konpentsazio ekonomikoak hizpide hartuta, "gauza bakoitza bere unean" aztertu behar dela adierazi du.

Lehen ahalegina, beraz, alboko kalteak "ahalik eta txikienak izateko" neurriak ezartzeko izango da, Arrutiren arabera.

"Hegazti gripea harrapatzeko" arriskua saihesteak "albo-kalteak ere baditu etxeko hegaztientzat, aire zabalean egotera ohituta daudelako. Gainera, elkarri mokoka aritzen dira, eta ekoizpenean eragina izan dezake", zehaztu du.

"Gaixotasunekiko zero arriskua ez da inoiz existitzen. Une bakoitzean, neurriak dagokion arrisku-mailaren arabera ezartzen eta orekatzen jakin behar da, eta kostu eta onura azterketari ekin behar zaio, horixe baita egingo duguna", gaineratu du Arrutik.

Gallinas confinadas en jaulas en granja en España. Igualdad Animal. REMITIDA / HANDOUT por IGUALDAD ANIMAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/11/2025
Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegaztien ustiategi guztiak mugatu ditu, hegaztien gripea dela eta
Eusko Jaurlaritzak hegaztien gripearen jarraipena egiteko batzordea deitu du astelehenerako
Nekazaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Espainiako gobernua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X