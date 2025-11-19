ACCIDENTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere el hombre que resultó herido grave en un accidente con un tractor en Igantzi

El suceso ocurrió ayer sobre las 14:08 horas en Bordako Soroa, donde el varón se encontraba trabajando con un pequeño tractor que le atrapó tras el accidente, lo que le causó heridas de carácter reservado.
Euskaraz irakurri: Traktore batekin izandako istripuan larri zauritu zen gizona hil da Igantzin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El hombre de 67 años, que sufrió graves heridas en un accidente laboral en Igantzi, donde trabajaba en el campo con un tractor, ha fallecido, según han indicado fuentes de la investigación.

El suceso ocurrió sobre las 14:08 horas en Bordako Soroa, donde el varón se encontraba trabajando con un pequeño tractor que le atrapó tras el accidente, lo que le causó heridas de carácter reservado.

Hasta el lugar acudieron Bomberos de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia convencional y otra medicalizada, así como un helicóptero medicalizado y agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

El equipo médico atendió al paciente en el lugar, desde donde se inició el traslado en la ambulancia convencional, aunque después se hizo el trasbordo al helicóptero medicalizado que le llevó al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona, donde finalmente falleció. 

Navarra Accidentes Laborales Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Preocupación entre los pequeños productores de huevos, porque el confinamiento reducirá la producción

Amaia Arriaga, de Erlia Arrautza Ekologikoak, ha abierto las puertas a EITB. Tiene 500 gallinas y se dedica a la producción de huevos ecológicos. Aunque ya vivieron una situación similar hace unos años, está preocupada por el estrés que van a sufrir las gallinas. Sabe que la producción de huevos bajará y espera que el encierro de las aves sea breve.

Cargar más
Publicidad
X