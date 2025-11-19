Muere el hombre que resultó herido grave en un accidente con un tractor en Igantzi

El hombre de 67 años, que sufrió graves heridas en un accidente laboral en Igantzi, donde trabajaba en el campo con un tractor, ha fallecido, según han indicado fuentes de la investigación.

El suceso ocurrió sobre las 14:08 horas en Bordako Soroa, donde el varón se encontraba trabajando con un pequeño tractor que le atrapó tras el accidente, lo que le causó heridas de carácter reservado.

Hasta el lugar acudieron Bomberos de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia convencional y otra medicalizada, así como un helicóptero medicalizado y agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

El equipo médico atendió al paciente en el lugar, desde donde se inició el traslado en la ambulancia convencional, aunque después se hizo el trasbordo al helicóptero medicalizado que le llevó al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona, donde finalmente falleció.