Hil egin da Igantzin traktorearekin istripua izan eta larri zauritu zen gizona

Ezbeharra atzo gertatu zen, 14:08 aldera, Bordako soroan. Gizona traktore txiki batekin ari zen lanean, istripua izan zuen eta ibilgailuak harrapatu egin zuen. Ezbeharraren ondorioz, beharginak zauri larriak zituen.

Agentziak | EITB

Hil egin da Igantzin lan-istripua izan zuen 67 urteko gizona. Behargina traktorearekin soroan ari zela lan-istripua izan zuen, eta horrek zauri larriak eragin zizkion, ikerketako iturriek adierazi dutenez.

Ezbeharra 14:08 aldera gertatu zen, Bordako soroan. Gizona traktore txiki batekin ari zen lanean, eta ibilgailuak harrapatuta egin zuen.

Oronozko suhiltzaileak, mediku-talde bat, anbulantzia arrunt bat eta medikalizatu bat bertaratu ziren, baita helikoptero medikalizatu bat eta Foruzaingoko eta Guardia Zibileko agenteak ere.

Talde medikuak tokian bertan artatu zuen pazientea, eta sorotik anbulantzian lekualdatatu zuten. Ondoren, helikoptero medikalizatura eraman zuten, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalean artatu zuten, Iruñean, eta han hil zen.

