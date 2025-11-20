El Banco Europeo de Inversiones financia con 1700 millones la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria
Esta financiación supone un "nuevo e importante impulso" a la conectividad ferroviaria en alta velocidad de la Península Ibérica con el resto de Europa, según Adif y BEI.
El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado una financiación de 1700 millones de euros para apoyar la línea de alta velocidad que Adif construye entre Burgos y Vitoria-Gasteiz. Según han informado el BEI y Adif en un comunicado, en los próximos días se firmará un primer tramo de este préstamo por importe de 325 millones de euros.
El apoyo del BEI a las líneas de alta velocidad en España supera los 14 000 millones de euros de financiación concedida hasta la fecha. Esta nueva inyección supone un impulso a la conectividad ferroviaria en alta velocidad en la península ibérica con el resto de Europa, según han destacado.
La línea de alta velocidad Burgos-Vitoria se encuentra en fase de ejecución en su tramo Pancorbo-Ameyugo y tendrá una longitud de unos 93 kilómetros. Dará continuidad a la línea Madrid-Valladolid-Burgos hasta Irun a través de la Y Vasca, y a su conexión con la red de Ipar Euskal Herria en ancho estándar. Se espera que, una vez finalizada, permita alcanzar los 5,5 millones de viajeros al año en el corredor Madrid-Euskadi.
Este proyecto incluye además el baipás de Olmedo, un enlace entre la línea Madrid-Valladolid y la de Galicia que hará posibles los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte de la península.
La nueva línea es un componente importante de la red básica del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), una infraestructura clave para enlazar las redes ferroviarias española y portuguesa con la francesa y, a través de ésta, con el resto de la red europea.
