Europako Inbertsio Bankuak 1700 milioirekin finantzatuko ditu Burgos-Gasteiz abiadura handiko trenbideko lanak
Adifen eta EIBren arabera, finantzaketa horrek bultzada "berri eta garrantzitsua" emango dio Iberiar Penintsula Europako gainerako lurraldeekin lotuko duen trenbide bidezko konexioari.
Europako Inbertsio Bankuaren (EIB) Administrazio Kontseiluak 1.700 milioi euroko finantzaketa onartu du, Burgos eta Gasteiz artean Adif eraikitzen ari den abiadura handiko linea ordaintzen laguntzeko. EIBk eta Adifek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, datozen egunetan mailegu horren lehen zatia sinatuko da, 325 milioi eurokoa.
Espainiako abiadura handiko lineei EIBk orain arte emandako laguntza 14.000 milioi eurotik gorakoa da. Helburua Iberiar penintsula eta Europako gainerako herrialdeak lotuko dituen abiadura handiko trenbideari bultzada ematea da.
Burgos-Gasteiz abiadura handiko linea eraikitzen ari dira dagoeneko Pancorbo etaAmeyugo artean. Amaieran 93 kilometro inguruko luzera izango du eta, Euskal Y-arekin batera, Madril-Valladolid-Burgos lineari jarraipena emango dio Iruneraino, gero handik Ipar Euskal Herriko sarearekin, zabalera estandarrean, lotzeko. Bukatutakoan, urtean 5,5 milioi bidaiari izatea espero da Madril-Euskadi korridorean.
Proiektu honetan sartzen da baita ere Olmedoko baipasa. Puntu horretan Madril-Valladolid linea Galiziakoarekin lotuko da, eta hala penintsulako ipar parte osoan bidaiatu ahal izango da abiadura handiko trenen bidez.
Europako Garraio Sarearen (TEN-T) Korridore Atlantikoko oinarrizko sarearen osagai garrantzitsua izango da linea berri hori; Espainiako eta Portugalgo trenbide-sareak Frantziakoarekin, eta, haren bidez, Europako gainerako sarearekin, lotzeko funtsezkoa.
Langile bat larri zauritu da Azpeitian, eraikuntza lanetan ari zela altueratik erorita
Lan-istripua 11:45 aldera gertatu da, Iñaki Azpiazu kalean, eta 44 urteko langilea Donostia Ospitalera eraman dute.
Jaurlaritzak etxejabeentzako aseguru publiko ezartzea bat bultzatu du, erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzeko
Itxaso sailburuak azaldu duenez, Aloka+ programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu-merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie". Izan ere, aseguru publiko eta doakoa bermatuko zaie etxejabeei, maizterrek ordaintzen ez dutenerako eta kalte materialei aurre egin ahal izateko.
Hil egin da Igantzin traktorearekin istripua izan eta larri zauritu zen gizona
Ezbeharra atzo gertatu zen, 14:08 aldera, Bordako soroan. Gizona traktore txiki batekin ari zen lanean, istripua izan zuen eta ibilgailuak harrapatu egin zuen. Ezbeharraren ondorioz, beharginak zauri larriak zituen.
ENBAk eta EHNEk hegazti gripeari "zorroztasun zientifikoarekin" aurre egiteko eskatu dute, ez "neurri politikoekin"
Nekazarien elkarteen ustez, “hein handi batean landakoa, estensiboa eta ekologikoa” den Euskadiko ekoizpen-sisteman itxialdiak “gaixotasunak zabaltzeko arriskua” dakar.
Euskal taxilariek Bilbo erdigunea kolapsatu dute VTCen "inpunitatea" salatzeko
Kolektiboak hiru orduko lanuzteak egin ditu eta manifestazioa ere egin dute Bilboko kaleetan, Udaletxearen aurrean amaituta. VTC zerbitzuen "lehia bidegabea" salatu dute.
Denbora tarte zehatz batzuetan konfinamendua utzi eta kanpora atera ahal izango dira aire librean hazitako oiloak EAEn
Oilategietatik edo haztegietatik ateratzean, hegazti basatiekin kontaktua izatea saihestuko duen estalpe estiloko sistema bat erabili beharko da, hegazti-gripeak kutsatzea eragozteko. Bestelde, euskal erakundeek eta sektoreak jarraipen-mahai bat eratzea erabaki dute, gaixotasunaren bilakaera eta aplikatu beharreko neurriak aztertzeko.
Albiste izango dira: EAEko aurrekontuen negoziazioa, hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzordea eta abortuaren aurkako protestak egin zituzten 21 lagunen aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Jaurlaritzak bilera deitu du astelehen honetarako hegazti gripearen konfinamenduari salbuespenak bilatzeko
Hainbat neurri proposatu dituzte, hala nola aske dauden hegaztien ustiategiak sareekin estaltzea, aire zabalean ematen duten denbora murriztea edota zaintza indartzea, une bakoitzean dagoen arrisku-mailaren arabera. Eusko Jaurlaritzako, aldundietako eta hegaztien sektoreetako ordezkariak izango dira bileran.
ELA eta LAB ez dira Torresekin bilduko, Parlamentuak gutxieneko soldataren herri-ekimena baztertu eta gero
Bi sindikatu horiek, gainera, iragarri dute auzitara eramango dutela Confebask, gai horri buruz hitz egiteko "negoziazio mahaia eratzeari uko egiteagatik", justiziak "patronalaren negoziatzeko betebeharra bete dezan".