Europako Inbertsio Bankuak 1700 milioirekin finantzatuko ditu Burgos-Gasteiz abiadura handiko trenbideko lanak

Adifen eta EIBren arabera, finantzaketa horrek bultzada "berri eta garrantzitsua" emango dio Iberiar Penintsula Europako gainerako lurraldeekin lotuko duen trenbide bidezko konexioari.

 

Construcción de una línea de alta velocidad REMITIDA / HANDOUT por ADIF Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/11/2025

Abiadura handiko trenbide baten eraikuntza lanak. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako Inbertsio Bankuaren (EIB) Administrazio Kontseiluak 1.700 milioi euroko finantzaketa onartu du,  Burgos eta Gasteiz artean Adif eraikitzen ari den abiadura handiko linea ordaintzen laguntzeko. EIBk eta Adifek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, datozen egunetan mailegu horren lehen zatia sinatuko da, 325 milioi eurokoa.

Espainiako abiadura handiko lineei EIBk orain arte emandako laguntza 14.000 milioi eurotik gorakoa da. Helburua Iberiar penintsula eta Europako gainerako herrialdeak lotuko dituen abiadura handiko trenbideari bultzada ematea da.

Burgos-Gasteiz abiadura handiko linea eraikitzen ari dira dagoeneko Pancorbo etaAmeyugo artean. Amaieran 93 kilometro inguruko luzera izango du eta, Euskal Y-arekin batera, Madril-Valladolid-Burgos lineari jarraipena emango dio Iruneraino, gero handik Ipar Euskal Herriko sarearekin, zabalera estandarrean, lotzeko. Bukatutakoan, urtean 5,5 milioi bidaiari izatea espero da Madril-Euskadi korridorean.

Proiektu honetan sartzen da baita ere Olmedoko baipasa. Puntu horretan Madril-Valladolid linea Galiziakoarekin lotuko da, eta hala penintsulako ipar parte osoan bidaiatu ahal izango da abiadura handiko trenen bidez.

Europako Garraio Sarearen (TEN-T) Korridore Atlantikoko oinarrizko sarearen osagai garrantzitsua izango da linea berri hori; Espainiako eta Portugalgo trenbide-sareak Frantziakoarekin, eta, haren bidez, Europako gainerako sarearekin, lotzeko funtsezkoa.

