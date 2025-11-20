Herido grave un trabajador tras caer al vacío en unas obras en Azpeitia

Un trabajador ha resultado herido grave este jueves en Azpeitia (Gipuzkoa) tras caer al vacío en unas obras, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 11:45 horas en la calle Iñaki Aizpiazu.

Al lugar del siniestro se han trasladado efectivos de la Policía Municipal y de la Ertzaintza, así como personal sanitario.

El operario, de 44 años, presentaba politraumatismos y ha sido trasladado intubado al Hospital Donostia, ha señalado la fuente.