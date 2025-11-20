LAN ISTRIPUA

Langile bat larri zauritu da Azpeitian, eraikuntza lanetan ari zela altueratik erorita

Lan istripua 11:45 aldera gertatu da Iñaki Azpiazu kalean, eta 44 urteko langilea Donostia Ospitalera eraman dute. 

Agentziak | EITB

Gizonezko langile bat larri zauritu da Azpeitian, eraikuntza lanetan ari zela altueratik erorita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Lan istripua 11:45 aldera gertatu da Iñaki Azpiazu kalean. 

Osasun langileak ez ezik, udaltzainak eta ertzainak ere bertaratu dira. 

44 urteko gizona Donostia Ospitalera eraman dute, gorputzean traumatismo ugari dituela. 

