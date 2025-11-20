Langile bat larri zauritu da Azpeitian, eraikuntza lanetan ari zela altueratik erorita
Lan istripua 11:45 aldera gertatu da Iñaki Azpiazu kalean, eta 44 urteko langilea Donostia Ospitalera eraman dute.
Gizonezko langile bat larri zauritu da Azpeitian, eraikuntza lanetan ari zela altueratik erorita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Lan istripua 11:45 aldera gertatu da Iñaki Azpiazu kalean.
Osasun langileak ez ezik, udaltzainak eta ertzainak ere bertaratu dira.
44 urteko gizona Donostia Ospitalera eraman dute, gorputzean traumatismo ugari dituela.
Jaurlaritzak etxejabeentzako aseguru publiko ezartzea bat bultzatu du, erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzeko
Itxaso sailburuak azaldu duenez, Aloka+ programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu-merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie". Izan ere, aseguru publiko eta doakoa bermatuko zaie etxejabeei, maizterrek ordaintzen ez dutenerako eta kalte materialei aurre egin ahal izateko.
Hil egin da Igantzin traktorearekin istripua izan eta larri zauritu zen gizona
Ezbeharra atzo gertatu zen, 14:08 aldera, Bordako soroan. Gizona traktore txiki batekin ari zen lanean, istripua izan zuen eta ibilgailuak harrapatu egin zuen. Ezbeharraren ondorioz, beharginak zauri larriak zituen.
ENBAk eta EHNEk hegazti gripeari "zorroztasun zientifikoarekin" aurre egiteko eskatu dute, ez "neurri politikoekin"
Nekazarien elkarteen ustez, “hein handi batean landakoa, estensiboa eta ekologikoa” den Euskadiko ekoizpen-sisteman itxialdiak “gaixotasunak zabaltzeko arriskua” dakar.
Euskal taxilariek Bilbo erdigunea kolapsatu dute VTCen "inpunitatea" salatzeko
Kolektiboak hiru orduko lanuzteak egin ditu eta manifestazioa ere egin dute Bilboko kaleetan, Udaletxearen aurrean amaituta. VTC zerbitzuen "lehia bidegabea" salatu dute.
Denbora tarte zehatz batzuetan konfinamendua utzi eta kanpora atera ahal izango dira aire librean hazitako oiloak EAEn
Oilategietatik edo haztegietatik ateratzean, hegazti basatiekin kontaktua izatea saihestuko duen estalpe estiloko sistema bat erabili beharko da, hegazti-gripeak kutsatzea eragozteko. Bestelde, euskal erakundeek eta sektoreak jarraipen-mahai bat eratzea erabaki dute, gaixotasunaren bilakaera eta aplikatu beharreko neurriak aztertzeko.
Albiste izango dira: EAEko aurrekontuen negoziazioa, hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzordea eta abortuaren aurkako protestak egin zituzten 21 lagunen aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Jaurlaritzak bilera deitu du astelehen honetarako hegazti gripearen konfinamenduari salbuespenak bilatzeko
Hainbat neurri proposatu dituzte, hala nola aske dauden hegaztien ustiategiak sareekin estaltzea, aire zabalean ematen duten denbora murriztea edota zaintza indartzea, une bakoitzean dagoen arrisku-mailaren arabera. Eusko Jaurlaritzako, aldundietako eta hegaztien sektoreetako ordezkariak izango dira bileran.
ELA eta LAB ez dira Torresekin bilduko, Parlamentuak gutxieneko soldataren herri-ekimena baztertu eta gero
Bi sindikatu horiek, gainera, iragarri dute auzitara eramango dutela Confebask, gai horri buruz hitz egiteko "negoziazio mahaia eratzeari uko egiteagatik", justiziak "patronalaren negoziatzeko betebeharra bete dezan".
Urte arteko KPIa hamarren bat jaitsi da EAEn, % 3,2ra arte, eta % 2,7 igo da Nafarroan
Elikadura eta elektrizitatea dira Hegoaldean gehien garestitu direnak.