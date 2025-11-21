ACCIDENTE LABORAL
Un trabajador de Arcelor Mittal de Sestao sufre lesiones graves en un brazo tras caerle encima un útil de trabajo

El sindicato ELA denuncia la reiteración de siniestros en la planta y reclama medidas preventivas “reales y eficaces” para garantizar la seguridad de la plantilla.
Euskaraz irakurri: Sestaoko Arcelor Mittaleko langile batek lesio larriak ditu beso batean, lan-tresna bat gainera erori ostean
Agencias | EITB

Un trabajador ha sufrido lesiones graves en el brazo tras caerle encima un útil de trabajo mientras realizaba sus tareas en la planta de Arcelor Mittal de Sestao y ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Cruces, en Barakaldo, según ha informado ELA.

El operario ha sufrido la rotura de dos huesos de uno de sus brazos y una lesión arterial, y en estos momentos esta siendo intervenido quirúrgicamente, según ha precisado ELA.

El sindicato ha subrayado que "éste no es un hecho aislado", sino que "ya son muchos los accidentes registrados en esta empresa, lo que evidencia una frecuencia preocupante y una situación de riesgo continuado".

ELA ha recordado que lleva tiempo denunciando "la persistente falta de medidas preventivas y la deficiente gestión de la seguridad y salud, reclamando que Arcelor Mittal adopte de una vez medidas reales y eficaces para garantizar la integridad de la plantilla".

Tras denunciar que "ya son 49 los trabajadores que han fallecido en Hego Euskal Herria en 2025", ha explicado que, en el caso de el accidenta laboral de este viernes, "aún se está trabajando en la investigación del accidente y está por ver si se trata de un accidente por causas técnicas o de otro tipo, como puede ser por falta de formación o de medios técnicos". Asimismo, ha señalado que "también queda por saber si había o no recursos preventivos en la zona".

