Sestaoko Arcelor Mittaleko langile batek zauri larriak ditu beso batean, lanerako tresna bat gainera erorita
ELA sindikatuak lantegian ezbeharrak behin eta berriz gertatzen direla salatu du, eta langileen segurtasuna bermatzeko prebentzio neurri “erreal eta eraginkorrak” eskatu ditu.
Langile batek zauri larriak izan ditu besoan, lan-tresna bat gainera erorita, Sestaoko Arcelor Mittal lantegian lanean ari zela, eta larri eraman dute Gurutzetako Ospitalera (Barakaldo), ELAk jakitera eman duenez.
Beso bateko bi hezur hautsi eta arterietako lesio bat izan du beharginak, eta une honetan ebakuntza egiten ari zaizkio, ELAk zehaztu duenez.
Sindikatuak azpimarratu duenez, "hau ez da gertaera isolatu bat", baizik eta "dagoeneko istripu asko gertatu dira enpresa honetan, eta horrek maiztasun kezkagarria eta etengabeko arrisku egoera erakusten du".
ELAk gogorarazi duenez, denbora darama "prebentzio neurrien gabezia iraunkorra eta segurtasunaren eta osasunaren kudeaketa eskasa salatzen, Arcelor Mittalek behingoz langileen osotasuna bermatzeko neurri errealak eta eraginkorrak har ditzan eskatuz".
"Dagoeneko 49 langile hil dira Hego Euskal Herrian 2025ean", salatu ostean, azaldu du, ostiral honetako lan istripuaren kasuan, "oraindik lanean ari dira istripuaren ikerketan, eta ikusteko dago arrazoi teknikoengatik edo bestelakoengatik gertatu den istripua, prestakuntza edo baliabide tekniko faltagatik izan daitekeen bezala". Era berean, "zonaldean prebentzio baliabiderik zegoen ala ez jakiteko" geratzen dela esan du.
