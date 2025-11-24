CONFLICTO LABORAL

El transporte de mercancías se moviliza en Navarra en demanda de un nuevo convenio

Los sindicatos convocantes (UGT, LAB, CCOO, ELA) han recordado que el convenio del sector en Navarra, que ampara a unos 5000 trabajadores, data de hace 17 años y as negociaciones con la patronal, ANET, para su renovación se encuentran "bloqueadas", por lo que esta jornada pretende presionar un cambio a favor de nuevas reuniones que, por el momento, no se han solicitado.

PAMPLONA, 24/11/2025.- Los cerca de 5.000 trabajadores y trabajadoras del sector de transporte de mercancías por carretera en Navarra están llamados desde esta pasada noche y durante la jornada de hoy a sumarse a una huelga convocada por los sindicatos para presionar el avance en las negociaciones de un convenio que llevar sin renovarse 17 años. UGT, CCOO, ELA y LAB han convocado una concentración en la ciudad del transporte de Imarcoain para exigir el "desbloqueo" de la negociación del convenio colectivo de transporte de mercancías por carretera y "unas condiciones dignas, justas y equilibradas para las personas trabajadoras del sector". Se ha registrado un pequeño altercado en la rotonda norte de la Ciudad del Transporte y la Guardia Civil ha identificado al menos a uno de los manifestantes que impedían el acceso de camiones a la autopista. EFE/ Jesús Diges
Protesta esta lunes. EFE.
Agencias | EITB

Última actualización

El transporte de mercancías por carretera lleva a cabo este lunes una jornada de huelga en Navarra en demanda de la renovación de su convenio colectivo, con un seguimiento "difícil de determinar" al tratarse de un sector con muchas pequeñas empresas y trabajadores que se encuentran en viajes internacionales, pero que los sindicatos han valorado.

Lo ha señalado Manuel Gómez, de UGT, sindicato convocante de la movilización junto a LAB, CCOO y ELA, que han citado además a los trabajadores a una concentración este lunes en la Ciudad del Transporte que ha reunido a "varios cientos de trabajadores", ha indicado.

Ha recordado que el convenio del sector en Navarra, que ampara a unos 5000 trabajadores, data de hace 17 años y las negociaciones con la patronal, ANET, para su renovación se encuentran "bloqueadas", por lo que esta jornada pretende presionar un cambio a favor de nuevas reuniones que, por el momento, no se han solicitado.

"No se han puesto en contacto con nosotros y hoy tampoco lo esperamos. A ver si durante esta semana entienden que tienen que mover su postura después de la huelga, porque al final es lo que los trabajadores están pidiendo", ha subrayado.

El transporte de mercancías, la logística y la mensajería son los afectados, en una jornada en la que los sindicatos advirtieron de las posibles afecciones a la gran industria, aunque Gómez ha reconocido que empresas como Volkswagen se habían prevenido con reservas para evitar desabastecimiento.

Gómez ha asegurado que los sindicatos están "contentos" con la respuesta de los trabajadores, aunque "es un sector disperso y difícil de organizar", con muchas pequeñas empresas y también con muchos trabajadores que en este momento se encuentran de viaje internacional.

El transporte de mercancías comienza una huelga de 24 horas en Navarra para reclamar un nuevo convenio
Transporte de mercancías Huelgas Navarra Sindicatos Economía

