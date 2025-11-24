El transporte de mercancías se moviliza en Navarra en demanda de un nuevo convenio

El transporte de mercancías por carretera lleva a cabo este lunes una jornada de huelga en Navarra en demanda de la renovación de su convenio colectivo, con un seguimiento "difícil de determinar" al tratarse de un sector con muchas pequeñas empresas y trabajadores que se encuentran en viajes internacionales, pero que los sindicatos han valorado.



Lo ha señalado Manuel Gómez, de UGT, sindicato convocante de la movilización junto a LAB, CCOO y ELA, que han citado además a los trabajadores a una concentración este lunes en la Ciudad del Transporte que ha reunido a "varios cientos de trabajadores", ha indicado.



Ha recordado que el convenio del sector en Navarra, que ampara a unos 5000 trabajadores, data de hace 17 años y las negociaciones con la patronal, ANET, para su renovación se encuentran "bloqueadas", por lo que esta jornada pretende presionar un cambio a favor de nuevas reuniones que, por el momento, no se han solicitado.



"No se han puesto en contacto con nosotros y hoy tampoco lo esperamos. A ver si durante esta semana entienden que tienen que mover su postura después de la huelga, porque al final es lo que los trabajadores están pidiendo", ha subrayado.



El transporte de mercancías, la logística y la mensajería son los afectados, en una jornada en la que los sindicatos advirtieron de las posibles afecciones a la gran industria, aunque Gómez ha reconocido que empresas como Volkswagen se habían prevenido con reservas para evitar desabastecimiento.



Gómez ha asegurado que los sindicatos están "contentos" con la respuesta de los trabajadores, aunque "es un sector disperso y difícil de organizar", con muchas pequeñas empresas y también con muchos trabajadores que en este momento se encuentran de viaje internacional.