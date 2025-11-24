LAN-GATAZKA

Salgaien garraiolariak hitzarmen berria izateko mobilizatu dira Nafarroan

Sindikatu deitzaileek (UGT, LAB, CCOO, ELA) gogorarazi dute sektorearen Nafarroako hitzarmena, 5.000 langileri eragiten diena, duela 17 urtekoa dela. ANET patronalarekin negoziazioak "blokeatuta" daudela ohartarazi dute, eta 24 orduz greba eginda presioa egin nahi dutela, bilerak deitu ditzaten. 

Protesta, astelehen honetan. EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Salgaien errepideko garraioak greba eguna du astelehen honetan Nafarroan, hitzarmen kolektiboa berritzeko eskatuz. Sindikatuek azaldu dutenez, "zaila" da jarraipenaren datu zehatzak ezagutzea, sektore horretan enpresa txiki eta langile asko baitaude eta horietako asko nazioarteko bidaietan daude, baina sindikatuak pozik agertu dira mobilizazioarekin.

LAB, CCOO eta ELArekin batera mobilizazioa deitu duen UGT sindikatuko Manuel Gomezek adierazi du hori, eta Garraio Hirian goizean egindako elkarretaratzean "ehunka langile" bildu direla ere azpimarratu du.

Gogorarazi dute sektorearen Nafarroako hitzarmena, 5.000 langileri eragiten diena, duela 17 urtekoa dela. ANET patronalarekin negoziazioak "blokeatuta" daudela ohartarazi dute, eta 24 orduz greba eginda presioa egin nahi dute, bilerak deitu ditzaten. 

"Ez dira gurekin harremanetan jarri, eta gaude gaur ere ez dugula horrelakorik izango. Ea aste honetan grebaren ondoren jarrera aldatu behar dutela ulertzen duten behingoz, hori baita langileak eskatzen ari zaiena", azpimarratu du.

Salgaien garraioa, logistika eta mezularitza ari dira greban parte hartzen. Sindikatuek ohartarazi dute industria handiari kalte egin diezaioketela, baina Gomezek adierazi du Volkswagenek, besteak beste, erreserbak aurreikusi zituela, hornidura-falta saihesteko.

Gomezek esan du sindikatuak "pozik" daudela langileen erantzunarekin, baina aitortu du "sektore sakabanatua eta antolatzeko zaila" dela, enpresa txiki askoz osatzen delako, eta langile asko, une honetan, nazioarteko bidaiak egiten dabiltzalako.

Salgaien garraioak 24 orduko greba hasi du Nafarroan, hitzarmen berri bat eskatzeko
Merkantzia-garraioa Grebak Nafarroa Sindikatuak Ekonomia

