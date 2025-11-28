Saretzen
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Jon Bernat: "Tener una renta media alta no significa que ese pueblo o país tenga un gran desarrollo económico"

18:00 - 20:00
Jon Bernat Zubiri, profesor de la UPV.
Euskaraz irakurri: Jon Bernat irakaslearen hitzetan errenta altuko herria izateak ez du esan nahi garapen ekonomiko handiko herria denik
author image

EITB

Última actualización

El profesor de Economía Aplicada de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV nos habla de la renta de diferentes países, regiones y pueblos. En Hego Euskal Herria hay muchos municipios de renta alta, pero en su opinión son rentas generadas por "efectos habitacionales" y no reflejan el desarrollo económico de ese pueblo.

Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X