Jon Bernat: “Errenta altuko herria izateak ez du esan nahi garapen ekonomiko handiko herria denik”

18:00 - 20:00
Jon Bernat Zubiri, EHUko irakaslea.
EITB

Azken eguneratzea

EHU Lan Harremanen fakultateko Ekonomia Aplikatuko irakaslea herrialde, eskualde eta herri ezberdinetako errentari buruz aritu zaigu. Hego Euskal Herrian errenta altuko udalerri ugari daude, baina bere ustez, “bizitoki-efektuak” sortutako errentak dira eta ez dute herri horren garapen ekonomikoa islatzen.

