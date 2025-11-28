Jon Bernat: “Errenta altuko herria izateak ez du esan nahi garapen ekonomiko handiko herria denik”
EHU Lan Harremanen fakultateko Ekonomia Aplikatuko irakaslea herrialde, eskualde eta herri ezberdinetako errentari buruz aritu zaigu. Hego Euskal Herrian errenta altuko udalerri ugari daude, baina bere ustez, “bizitoki-efektuak” sortutako errentak dira eta ez dute herri horren garapen ekonomikoa islatzen.
EAE da sailkapenaren buruan, herritar bakoitzak, batez beste, 20.000 eurotik gorako errenta du eta; Hego Euskal Herriko ehun udalerri baino gehiago Espainiako aberatsenen artean daude.
Deierriko harana dago igoeraren buruan 2016tik, eta gurean errenta gehien handitu duten udalerrien erdiak Nafarroan daude.
Erreportaje honek aberastasunaren itzalean ezkutatzen diren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako errentaren arrakalak eta bilakaera aztertuko ditu, datuen, adituen eta lekukoen bidez.
