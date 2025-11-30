¿Puede contagiarse un humano de la peste porcina?
La peste porcina africana ha reaparecido en el Estado español 31 años después del último caso. Tras los seis casos detectados durante la semana en la sierra de Collserola (Barcelona), esta mañana del domingo han sido hallados otros ocho jabalíes muertos por esta enfermedad.
A pesar de que esta enfermedad es muy contagiosa, los humanos podemos estar tranquilos. Y es que, la peste porcina es una enfermedad no zoonósica; es decir, que las personas no pueden ser infectadas por esta, ni por contacto ni por vía oral de productos contagiados.
¿Qué es la peste porcina africana (PPA)?
La peste porcina africana es una enfermedad vírica hemorrágica que afecta, principalmente, a cerdos y jabalíes. El animal infectado deja de comer, y experimenta síntomas febriles que lo pueden llevar a la muerte.
¿Cuáles son los síntomas?
Por lo general, los animales infectados presentan una fiebre alta, conjuntivitis cianosis en las orejas y el hocico, vómitos o piel enrojecida. Como no existe vacuna o tratamiento para esta enfermedad, el virus puede provocar la muerte del animal.
¿Cómo puede transmitirse entre los animales?
El virus puede transmitirse de un animal infectado a uno sano a través de la orina, heces o garrapatas. También puede transmitirse a través del contacto con objetos contaminados
El peligro recala en el tipo de animal que es el jabalí: un animal carroñero. Este puede contagiarse al digerir restos de animales contagiados y propagarlo de una manera muy efectiva.
¿Puede contagiarse un humano de la peste porcina?
Según ha asegurado el Ministerio de Agricultura y Pesca del Gobierno de España, los humanos no pueden ser infectados por la peste porcina, ni por contacto, ni por ingestión de productos infectados.
Entonces, ¿cómo afecta al humano?
El mayor impacto es económico. El Estado español es el mayor productor de la Unión Europea y uno de los países que más carne y otros derivados de cerdo exporta.
La enfermedad podría suponer el cierre de las fronteras a la llegada de cualquier producto procedente del Estado, no sólo de la zona afectada.
