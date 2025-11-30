Gizakia kutsa daiteke txerri izurriaz?
Gaixotasuna Espainiako Estatuan agertu da berriro, azken kasua detektatu eta 31 urtera, baina zer ondorio ekar ditzake txerri izurria hedatzeak?
Afrikako txerri izurria agertu da berriro espainiar Estatuan, azken kasua detektatu eta 31 urtera. Astean zehar Collserolako mendilerroan (Bartzelona) detektatutako sei kasuen ostean, igande goizean beste zortzi basurde aurkitu dituzte gaixotasun horren ondorioz hilda.
Gaixotasuna oso kutsakorra den arren, gizakiok lasai egon gaitezke. Izan ere, txerri izurria gaixotasun ez-zoonosikoa da; hau da, gizakiak ezin dira kutsatu, ez kutsatutako produktuak ukituz ezta horiek jan ostean.
Zer da Afrikako txerri izurria (PPA)?
Afrikako txerri izurria gaixotasun biriko hemorragiko bat da, batez ere txerriei eta basurdeei eragiten diena. Kutsatutako animaliek jateari uzten diote, eta hiltzera eraman dezaketen sukar sintomak izaten dituzte.
Zeintzuk dira sintomak?
Orokorrean, infektatutako animaliek sukar altua, konjuntibitis zianosia belarrietan eta muturrean, gorakoak edo azal gorritua izaten dute. Hala, ez dago txertorik edo tratamendurik gaixotasun honetarako; beraz, birusak animalia hiltzea eragin dezake.
Nola kutsatu daiteke animalien artean?
Kutsatutako animalia batetik osasuntsu dagoen batera transmititu daiteke gernuaren, gorozkien edo kaparren bidez. Gainera, kutsatutako objektuak ukituz ere transmiti daiteke.
Arriskua basurdean dago, animalia sarraskijalea baita. Beraz, oso modu eraginkorrean eta azkarrean kutsa dezake animalia honek gaixotasuna.
Gizakia kutsa daiteke txerri izurriaz?
Espainiako Gobernuko Nekazaritza eta Arrantza Ministerioak ziurtatu duenez, gizakiak ezin dira kutsatu, ez kontaktuagatik, ez kutsatutako produktuak jateagatik.
Orduan, nola eragiten dio gaixotasunak gizakiari?
Inpakturik handiena ekonomikoa litzateke. Espainiar Estatua da txerriki ekoizlerik handiena Europar Batasunean eta gehien esportatzen duen herrialdeetako bat.
Gaixotasunak mugak ixtea a ekar lezake bestelako herrialdeetan, Estatutik edozein txerri produktu esportatzerakoan, eta ez soilik kaltetutako eremuetatik esportatzerakoan.
