Son ya nueve los casos de jabalíes con peste porcina en el primer foco del brote en Barcelona

El Gobierno de España ha elevado a nueve el número de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA), en el radio del primer foco, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de este martes.



El Mapa ha informado de la muerte de otros siete jabalíes, unos casos positivos de PPA que ya se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), tras ser confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).



En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, el Gobierno español ha señalado que se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Gobiernos vasco y navarro piden extremar medidas de limpieza

Frente a la peste porcina detectada en Cataluña, los gobiernos vasco y navarro han pedido que se extremen las precauciones. El primero ha pedido a los ganaderos y distribuidores que cumplan escrupulosamente los protocolos de limpieza y control, mientras que el segundo ha solicitado que extremen las medidas de bioseguridad, a la vez que va a intensificas la vigilancia en los montes, por si apareciera algún jabalí muerto sospechoso.

Y es que el sector porcino tiene cierto peso en Hegoalde, sobre todo en Navarra. Hay un total de 1200 explotaciones de cerdo, de las cuales 1080 están en el territorio foral, con más de 827 000 cabezas.

En la Comunidad Autónoma Vasca, por su parte, hay 120 explotaciones, con casi 30 000 cerdos. De ellos, 20 800 están en Álava, 5800 en Gipuzkoa y 3000 en Bizkaia.