PESTE PORCINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Son ya nueve los casos de jabalíes con peste porcina en el primer foco del brote en Barcelona

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, el Gobierno español ha confirmado que de momento no se ha detectado ningún caso de peste porcina.

(Foto de ARCHIVO) Jabali REMITIDA / HANDOUT por INTERPORC Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/11/2025
Imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Dagoeneko bederatzi dira txerri-izurriak jotako basurdeak Bartzelonan
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno de España ha elevado a nueve el número de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA), en el radio del primer foco, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de este martes.

El Mapa ha informado de la muerte de otros siete jabalíes, unos casos positivos de PPA que ya se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), tras ser confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, el Gobierno español ha señalado que se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas. 

Gobiernos vasco y navarro piden extremar medidas de limpieza

Frente a la peste porcina detectada en Cataluña, los gobiernos vasco y navarro han pedido que se extremen las precauciones. El primero ha pedido a los ganaderos y distribuidores que cumplan escrupulosamente los protocolos de limpieza y control, mientras que el segundo ha solicitado que extremen las medidas de bioseguridad, a la vez que va a intensificas la vigilancia en los montes, por si apareciera algún jabalí muerto sospechoso.

Y es que el sector porcino tiene cierto peso en Hegoalde, sobre todo en Navarra. Hay un total de 1200 explotaciones de cerdo, de las cuales 1080 están en el territorio foral, con más de 827 000 cabezas.

En la Comunidad Autónoma Vasca, por su parte, hay 120 explotaciones, con casi 30 000 cerdos. De ellos, 20 800 están en Álava, 5800 en Gipuzkoa y 3000 en Bizkaia.

Así avanza la peste porcina en los países europeos más afectados
Titulares de Hoy Gobierno de España Barcelona Animales Economía

Te puede interesar

FOTODELDIA GRAFCAT5210. BARCELONA, 01/12/2025.- Aspecto de uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina hallada en jabalíes autóctonos de la zona, este lunes, cuando se ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegarán a lo largo del día, para ayudar a controlar la Peste Porcina Africana (PPA), cuando ya se han confirmado seis jabalíes infectados. EFE/Enric Fontcuberta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La hipótesis del ‘bocadillo contaminado’ como foco del brote de peste porcina incendia al sector del transporte en Cataluña

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reaccionado con indignación después de que el conseller Òscar Ordeig sugiriera que la peste porcina africana podría haber llegado por carretera a través de un embutido contaminado arrojado en una zona de tránsito de camiones. El sector defiende la profesionalidad de los conductores y ha pedido prudencia y rigor en plena investigación del brote detectado en Collserola.
Cargar más