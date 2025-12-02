Dagoeneko bederatzi dira txerri-izurriak jotako basurdeak Bartzelonan
Txerri-haztegien egoerari dagokionez, Espainiako Gobernuak baieztatu du, oraingoz, horietan ez dela txerri-izurri kasurik antzeman.
Txerri-izurriak, dagoeneko, bederatzi basurde hil ditu Batzelonako Cerdanyola del Valles herrian, gaitzaren lehen agerraldia atzeman zuten lekuan. Hala baieztatu du Espainiako Gobernuko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak, astearte honetan zabaldutako agiri batean.
Lehendik baieztatuta zeuden bi kasuei, beraz, beste zazpi gehitu zaizkie orain. Aipatutako iturrien arabera, Algeteko (Madril) Albaitaritza Laborategi Nagusian baieztatu dira kasuak, eta informazio guztia Europako Batzordeari eta Animalien Osasunaren Munduko Erakundeari igorri zaio.
Txerri-haztegien jarduera ere aztertu du Gobernu espainiarrak, eta horietan, oraingoz, ez da txerri-izurri kasurik atzeman.
Garbiketa neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak
Katalunian antzemandako txerri-izurritearen aurrean, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak kontu handiz ibiltzeko eskatu dute. Lehenengoak garbiketa eta kontrol protokoloak zorrotz betetzeko eskatu die abeltzain eta banatzaileei, eta bigarrenak, berriz, biosegurtasun neurriak zorrozteko eta mendietako zaintza areagotzeko eskatu du.
Izan ere, txerrien sektoreak pisua du Hego Euskal Herrian, batez ere Nafarroan. Guztira, 1.200 txerri-ustiategi daude, eta horietatik 1.080 foru-lurraldean daude, 827.000 abelburu baino gehiagorekin.
Euskal Autonomia Erkidegoan, bestalde, 120 ustiategi daude, ia 30.000 txerrirekin. Horietatik 20.800 Araban daude; 5.800, Gipuzkoan, eta 3.000, Bizkaian.
TXERRI-IZURRIA
Txerri-izurriaren egoera, Europako herrialde kaltetuenetan
Milaka txerri sakrifikatu dituzte eta milioi asko galdu dira EBn. Gaixotasunaren hedapenaren ondorioz, kontrolak gogortu eta murrizketa-guneak mantendu behar izan dituzte hamahiru herrialdetan.
