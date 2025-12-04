Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes "mientras sea necesario".



Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que estas organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción ni privilegios entre colectivos profesionales".



"La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno", ha criticado. "No sólo ha dejado de avanzar, ha entorpecido y dilatado la negociación, manteniendo y alimentando un proceso paralelo con organizaciones ajenas al ámbito de negociación, ignorando a quienes representamos el 100 % del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud", le ha reprochado Ballell.



Las organizaciones del ámbito -en la que los sindicatos médicos tienen representación sólo a través de FSES- critican la "deslealtad" de la ministra por estar manteniendo negociaciones "paralelas" con los sindicatos médicos CESM y SMA, quienes, por su parte, han llamado también a una huelga de cuatro días la semana que viene, y también en protesta por el estatuto marco, porque consideran que médicos y facultativos merecen un convenio independiente de éste.

Sin avances en la negociación

Según Balell, desde el pasado 6 de noviembre que mantuvieron la última reunión desde que reabrieran el proceso hace casi tres años, las organizaciones no han conocido más avances del texto que la que han trasladado los medios de comunicación.



"Una negociación de una ley no lleva este tiempo, pero la actitud del Ministerio es de cierta deslealtad al ámbito de la negociación", ha coincidido la presidenta de Satse, Laura Villaseñor.



Lo que quiere la mesa es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios, "sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones", pero Sanidad sigue sin ser claro con asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional.



Villaseñor ha reconocido que una huelga nunca es "agradable para nadie", pero ha llegado el momento en el que "las circunstancias y el desarrollo de la negociación" les ha obligado a tomar esta decisión.