Sindikatuek greba mugagabea deitu dute urtarrilaren 27tik aurrera eta asteartero Osasun Ministerioari profesional guztientzako Esparru-Estatutua eskatzeko
Mahaiak Osasun Sistema Nazionaleko langile guztien lan-baldintzak hobetzea du helburu, sanitarioena eta ez sanitarioena, "salbuespenik gabe, pribilegiorik gabe eta distortsiorik gabe". Ministerioa sindikatu mediku batzukein Estatutua paraleloan negoziatzen ari dela kritikatu dute.
Esparru-estatutuaren negoziazio eremuko sindikatuek (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF eta CIG-Saude) greba mugagabea egitera deitu dituzte Osasun Sistema Nazionaleko langileak urtarrilaren 27tik aurrera, eta asteartero, "beharrezkoa den bitartean".
Hala aurreratu du Begoña Ballell UGT Zerbitzu Publikoetako Osasun Sektoreko Estatuko idazkariak prentsaurreko batean. Bertan, erakunde horiek salatu dute Monica Garcia Osasun ministroak ez duela asmorik "langile guztientzat bidezkoa, baliagarria eta onuragarria den akordio batera iristeko, salbuespenik eta kolektibo profesionalen arteko pribilegiorik gabe".
"Erantzunik eza eta ministerioen paralisia itzulerarik gabeko bide batera bultzatzen ari dira Osasun Publikoa", kritikatu du. "Aurrerapausorik ez emateaz gain, oztopatu eta luzatu egin du negoziazio prozesua, negoziazio eremutik kanpoko erakundeekin prozesu paralelo bat mantenduz eta elikatuz, Osasun Sistema Nazionaleko estatutupeko langileen % 100 ordezkatzen dugunoi entzungor eginez", aurpegiratu dio Ballellek.
Osasun arloko sindikatuek (horien artean, medikuen sindikatuek Osasun eta Hezkuntza Sindikatuen Federazioaren -FSES- bidez baino ez dute ordezkaritza) ministroaren "leialtasun eza" kritikatu dute, CESM eta SMA sindikatu medikoekin negoziazio "paraleloak" egiten ari delako.
Aipatzekoa da azken sindikatu horiek, datorren astean lau eguneko greba deitu dutela, baina esparru-estatutuaren kontra, medikuk estatutu horretatik at, aparteko hitzarmen bat merezi dutela uste dutelako.
Aurrerabiderik ez negoziazioan
Balellen arabera, duela ia hiru urte prozesua berriro ireki zutenetik, azaroaren 6an izan zuten azken bilera eta ordutik erakundeek ez dute izan testuan aurrerapenik izan den berririk, komunikabideek helarazi dietenaz harago.
"Lege baten negoziazioak luke berez denbora hori guztia behar, baina Ministerioaren jarrera desleiala da negoziazioaren eremuarekiko", esan du Laura Villaseñor Satseko presidenteak.
Mahaiak Osasun Sistema Nazionaleko langile guztien lan-baldintzak hobetu nahi ditu, sanitarioenak eta sanitarioak ez direnenak, "salbuespenik gabe, pribilegiorik gabe eta distortsiorik gabe", baina Osasun Ministerioak "ez du ezer argirik esaten erretiro aurreratuaz, birsailkapen profesionalaz edo 35 orduko lanaldia bezalako gaiez".
Villaseñorrek onartu du greba bat ez dela inoiz "inorentzat atsegina", baina "negoziazioaren egoerak eta garapenak" erabaki hori hartzera behartu ditu.
