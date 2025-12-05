Así será la Línea 4 de Metro Bilbao, que conectará Matiko con Alonsotegi
El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia han presentado hoy los detalles del acuerdo para la construcción y financiación de la Línea 4 de Metro. La nueva línea del suburbano, que conectará Matiko con Alonsotegi, en la comarca de Enkarterri, contará con estaciones en Deusto/Universidad, Parque, Moyua, Irala, Rekalde, Basurto y Zorrotza. Las obras arrancarán en 2027.
Para ello, ambas instituciones se han comprometido a que Euskal Trenbide Sarea (ETS) ejecute los proyectos y las obras entre Matiko y Rekalde –con aproximación a Basurto incluida–. Así mismo, dado que la Línea 4 aprovechará la infraestructura ferroviaria ya existente entre Enkarterri y Bilbao, y que actualmente es titularidad de ADIF, ambas administraciones se han comprometido a realizar todos los trámites para lograr su gestión.
El acuerdo ha sido anunciado esta mañana en el barrio bilbaino de Rekalde por el Lehendakari Imanol Pradales, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.
El Lehendakari ha resaltado cuatro compromisos de fondo: "la palabra dada, el valor de los acuerdos y la colaboración, la construcción del país y la apuesta por la conectividad y una movilidad sostenible". En este marco, Pradales ha subrayado que en Euskadi “apostamos por un Sistema de Transporte Público Vasco moderno, cómodo, rápido y asequible. Con el Tren, en sus distintas modalidades, como pieza clave de presente y de futuro”.
Según la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, “la ejecución de la Línea 4 consolidará el ferrocarril como elemento central del transporte público y de la cohesión social y territorial de Bizkaia, dando respuesta a las demandas de movilidad de las y los vecinos de Enkarterri y de los barrios del sur de Bilbao. Así mismo, refuerza el papel del transporte público en la cohesión territorial, al conectar entre sí comarcas y la capital, Bilbao”.
El acuerdo
El acuerdo, fruto de meses de negociación entre el Departamento de Movilidad Sostenible del Ejecutivo Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia y que, a partir de ahora deberá iniciar su tramitación administrativa interna antes de ser rubricado, recoge que el Gobierno Vasco se hará cargo del 55% de la financiación y la Diputación del 45% aportando, en el caso de la institución foral, un máximo de 200 millones hasta 2032.
La nueva línea de metro se configura como una prolongación de la Línea 3 dibujando un recorrido que proporcione servicio, no solo a los barrios de Rekalde e Irala, sino también a otros barrios al sur de Bilbao y Enkarterri, con necesidad de mejoras en su conexión con la red ferroviaria de cercanías existente en el entorno de Bilbao.
Obras a finales de 2027
Respecto al tramo entre Matiko y Rekalde, ETS está actualizando su estudio informativo y los proyectos constructivos para agilizar los trámites. El estudio informativo se centra desde la estación de Matiko a lo largo de un recorrido de 6,7 kilómetros de longitud hasta la aproximación a Basurto e incluye la construcción de las estaciones de Deusto/Universidad, Parque, Moyua, Zabalburu, Irala y Rekalde. Una vez finalizados los proyectos, se lanzarán las licitaciones, de modo que las obras podrían comenzar a finales de 2027 en Rekalde. Esta fase de obra cuenta con un presupuesto estimado de partida de 412 millones de euros que deberá ser actualizado por los proyectos constructivos.
Al mismo tiempo que se avanza administrativamente en la gestión de la transferencia y con el objetivo de acelerar los trabajos que permitan la integración de las líneas de Enkarterri actuales en la Línea 4 de metro, el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco solicitará a ADIF la encomienda de gestión de las dos actuaciones principales, como son, por un lado, la integración urbana del ferrocarril en el barrio de Zorrotza, y, por otro, la supresión de los pasos a nivel existentes en Zalla.
El convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2034, con opción a prórroga, contará con una comisión interinstitucional de seguimiento integrada por representantes del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de Euskal Trenbide Sarea.
