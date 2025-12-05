BILBOKO METROA
Metro Bilbaoren 4. lineak Matiko eta Alonsotegi lotuko ditu

Metroaren linea berria Matiko, Deustu, Parke, Moyua, Irala, Errekalde, Basurtu, Zorrotza eta Irauregiko geltokietatik igaroko da. Gaur, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 4. linea eraikitzeko eta finantzatzeko akordioaren xehetasunak aurkeztu dituzte.
Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Metroaren 4. Linea finantzatzeko eta eraikitzeko akordioaren xehetasunak aurkeztu dituzte eguerdi honetan. Garraiobidearen linea berriak Matiko eta Alonsotegi lotuko ditu, geltoki hauen bitartez: Deustu/Unibertsitatea, Parkea, Moyua, Irala, Errekalde, Basurtu eta Zorrotza.

Bi erakundeek adostu dutenez, Euskal Trenbide Sarea (ETS) Eusko Jaurlaritzaren ente publikoak gauzatuko ditu proiektuak eta Matiko eta Errekalde arteko obrak –Basurtura hurbiltzea barne–. Era berean, 4. linea honek Enkarterriren eta Bilboren artean orain dagoen trenbide azpiegitura baliatuko duenez, eta azpiegitura hori ADIFen jabetzakoa denez, bi erakundeek konpromisoa hartu dute kudeaketa hori aurrera eramateko izapide guztiak egiteko.

Bilboko Errekalde auzoan, akordio honen berri eman dute Imanol Pradales lehendakariak, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak eta Susana García Chueca Mugikortasun Jasangarriaren sailburuak.

Lehendakariak sakoneko lau konpromiso nabarmendu ditu: emandako hitza, akordioen eta lankidetzaren balioa, herrialdearen eraikuntza eta konektibitatearen eta mugikortasun iraunkorraren aldeko apustua. 

Testuinguru horretan, Pradalesek azpimarratu du Euskadin "Euskal Garraio Publikoaren Sistema moderno, eroso, azkar eta eskuragarriaren aldeko apustua" egiten dugula. Trena, bere modalitate guztietan, orainaldiko eta etorkizuneko funtsezko pieza da".

Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiaren ahotan, “4. Linea honi esker, Metroa garraio publikoaren eta Bizkaiko gizarte- eta lurralde-kohesioaren zutabe nagusi gisa finkatuko da, eta Enkarterriko eta Bilbo hegoaldeko auzoetako bizilagunen mugikortasun eskaerei erantzungo die. Era berean, garraio publikoak lurralde-kohesiorako duen garrantzia sendotzen du, eskualdeak eta hiriburua −Bilbo− konektatzen baititu”.

Akordioa

Hemendik aurrera, izenpetu aurretik, barneko izapidetze administratiboari ekingo zaio. Hitzarmenak jasotzen duenez, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du finantzazioaren % 55; eta Aldundiak gainerako % 45a; Aldundiaren kasuan, gehienez ere 200 milioi 2032ra arte.

Metroaren linea berri hau 3. Linearen luzapen gisa ulertzen da, hain justu ere, Errekaldeko eta Iralako auzokideei zerbitzua eskaintzen dien ibilbidea osatzeaz gain, Bilbo hegoaldera eta Enkarterrira ere ailegatzeko; ildo beretik, gune horietan hobekuntza egin behar dira egungo aldirietako tren sarearen eta Bilbo inguruaren artean.

Bizkaiko Foru Aldundiarentzat eta Eusko Jaurlaritzarentzat lehentasunezkoa da Matiko eta Errekalde arteko metroaren 4. Linea hau eraikitzea eta abiaraztea (Basurtura hurbiltzea barne), bai eta Bilboko Hiri Trenbidean sartzea ere. Horretaz gain, 4. Linea Errekalde eta Zorrotza artean garatzea eta Alonsotegin (Irauregin)  Enkarterriko trenbide sarearekin lotzea lehentasuna da gaur aurkeztutako hitzarmenaren arabera.

Adostutako hitzarmenari jarraiki, bi administrazioek konpromisoa hartu dute beharrezko harreman instituzional guztiak bideratzeko, lekualdaketa hori errazteko eta azkartzeko.

Obrak 2027aren amaieran

Matiko eta Errekalde arteko tartea dela eta, ETS bere azterketa informatiboa eta eraikuntza-egitasmoak eguneratzen ari da, horrela, izapideak azkartzeko. 

Ikerketa informatiboak Matiko geltokia du abiapuntu, 6,7 kilometroko luzera du, eta barnean hartzen ditu Basurturako hurbilketa eta Deustu/Unibertsitatea, Parkea, Moyua, Zabalburu, Irala eta Errekalde geltokiak. 

Egitasmoak bukatu ondoren, lizitazioak aterako dira, hortaz, itxura guztien arabera, obrak 2027aren amaieran hasi ahalko dira, Errekalden. Obraren fase honen hasierako aurrekontu zenbatetsia 412 milioi eurokoa da, zeina eguneratu beharko baita eraikuntza-egitasmoen arabera.

 

Eskumenak kudeatzeko administrazio-lanak egiteaz gain, gaur egungo Enkarterriko lineak metroaren 4. Linearekin uztartu ahal izateko obrak azkartzea helburu, Eusko Jaurlaritzaren Mugikortasun Jasangarriaren Sailak bi esku-hartze nagusiei buruzko kudeaketa-gomendioa eskatuko dio ADIFi, alegia, alde batetik, trenbidearen Zorrotzako hiri-integrazioari buruzkoa, eta, beste alde batetik, Zallan gaur egun dauden bi trenbide-pasaguneei buruzkoa.

 

Hitzarmena 2034ko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean, luzagarria da, eta jarraipena egiteko erakunde arteko batzorde bat izango du, Eusko Jaurlaritzaren Mugikortasun Jasangarriaren Saileko, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Euskal Trenbide Sareko hainbat ordezkarik osatutakoa.

