PESTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Generalitat encarga una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la peste porcina 

También ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio. La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español.

MAM-eko argazkia: txerria_
Cerdos. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Txerri izurriaren birusarekin lan egiten duten zentroen auditoretza agindu du Generalitateak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote, dado que actualmente no se descarta que el origen del mismo haya salido de un laboratorio.

Illa ha dicho que estos centros "no son más de 5" y ha defendido auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva.

"El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y por tanto, por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos. No podemos confirmar nada, no podemos descartar nada", ha resumido.

Esta auditoría anunciada por Illa se produce después de que el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), un laboratorio de referencia de la UE, haya enviado al Ministerio de Agricultura un informe en el que abre la puerta a que el brote de peste porcina en Catalunya proceda de un laboratorio.

Ninguna granja afectada

También ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio, que cuentan con más de 80 000 animales, y que el número de positivos hasta el momento es de 13 casos confirmados, con "más de 70 casos negativos".

La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español y ha insistido en que "no hay ningún riesgo" en el consumo de esta carne para la salud humana.

Un informe de la UE no descarta que el brote de peste porcina en Cataluña proceda de un laboratorio
Agricultura Cataluña Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los sindicatos convocan una huelga indefinida desde enero y cada martes para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales

La mesa busca es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios, "sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones", pero Sanidad sigue sin ser claro con asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional. Critican que el ministerio esté negociando el Estatuto paralelamente con ciertos sindicatos médicos.  

Cargar más