Txerri izurriaren birusarekin lan egiten duten zentroen auditoretza agindu du Generalitateak

Era berean, nabarmendu du agerraldia ez dela iritsi eremuaren barruan dauden 55 etxaldeetako bakar batera ere. Hartara, abeletxe horietako txerrien haragia Espainiako merkatuan kontsumitzen hasiko da.

Txerriak. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kataluniako Generalitateko presidente Salvador Illak txerri izurritearen birusarekin lan egiten duten zentro guztien auditoria egiteko agindua eman du, agerraldia izan den 20 kilometroko eremuaren barruan, ez baitute baztertu jatorria laborategi batean egotea.

Illak esan duenez, zentro horiek "ez dira 5 baino gehiago". Horregatik, instalazioak ikuskatzea eta protokoloak prebentzioz berrikustea defendatu du.

"Txostenak esaten digu ezin dugula hipotesirik baztertu, eta, beraz, gure aldetik, berrikuspen bat eskatzen dugu. Ezin dugu ezer baieztatu, baina ezta ezer baztertu ere", laburbildu du.

Illak iragarritako auditoria EBko erreferentziazko laborategi batek Nekazaritza Ministerioari igorritako txostenaren ondotik iritsi da. Txosten horrek ondorioztatu du Kataluniako txerri izurritearen agerraldia laborategi batetik etor litekeela.

Ez dago kaltetutako abeletxerik

Era berean, nabarmendu du agerraldia ez dela iritsi eremuaren barruan dauden 55 etxaldeetako bakar batera ere. Hartara, abeletxe horietako txerrien haragia Espainiako merkatuan kontsumitzen hasiko da, gizakientzat arriskutsua ez delako. 

Izan ere, aipatutako eremuaren barruan dauden 55 etxaldeetan 80.000 animalia baino gehiago dituzte, eta orain arte "13 kasu baino ez dituzte baieztatu".

