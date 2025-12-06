Txerri izurriaren birusarekin lan egiten duten zentroen auditoretza agindu du Generalitateak
Kataluniako Generalitateko presidente Salvador Illak txerri izurritearen birusarekin lan egiten duten zentro guztien auditoria egiteko agindua eman du, agerraldia izan den 20 kilometroko eremuaren barruan, ez baitute baztertu jatorria laborategi batean egotea.
Illak esan duenez, zentro horiek "ez dira 5 baino gehiago". Horregatik, instalazioak ikuskatzea eta protokoloak prebentzioz berrikustea defendatu du.
"Txostenak esaten digu ezin dugula hipotesirik baztertu, eta, beraz, gure aldetik, berrikuspen bat eskatzen dugu. Ezin dugu ezer baieztatu, baina ezta ezer baztertu ere", laburbildu du.
Illak iragarritako auditoria EBko erreferentziazko laborategi batek Nekazaritza Ministerioari igorritako txostenaren ondotik iritsi da. Txosten horrek ondorioztatu du Kataluniako txerri izurritearen agerraldia laborategi batetik etor litekeela.
Ez dago kaltetutako abeletxerik
Era berean, nabarmendu du agerraldia ez dela iritsi eremuaren barruan dauden 55 etxaldeetako bakar batera ere. Hartara, abeletxe horietako txerrien haragia Espainiako merkatuan kontsumitzen hasiko da, gizakientzat arriskutsua ez delako.
Izan ere, aipatutako eremuaren barruan dauden 55 etxaldeetan 80.000 animalia baino gehiago dituzte, eta orain arte "13 kasu baino ez dituzte baieztatu".
Zure interesekoa izan daiteke
Guggenheim patronatuak ezetz esango dio Urdaibaiko museoa eraikitzeari
EITB Mediak jakin ahal izan duenez, Urdaibaiko Guggenheimen etorkizuna abenduaren 16an argituko da. data hori aukeratu du patronatuak proiektuarekin zer egin aztertzeko. Badirudi alboratuta geratuko dela, bideragarritasunaren inguruko zailtasunak ikusita.
Metro Bilbaoren 4. lineak Matiko eta Alonsotegi lotuko ditu
Metroaren linea berria Matiko, Deustu, Parke, Moyua, Irala, Errekalde, Basurtu, Zorrotza eta Irauregiko geltokietatik igaroko da. Gaur, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 4. linea eraikitzeko eta finantzatzeko akordioaren xehetasunak aurkeztu dituzte.
Jauregik ziurtzat jo du bazkide berriak "helduko" direla Ayesaren erosketarako sortutako partzuergora
EH Bilduk ohartarazi duenez, operazioaren iragarpenak erosketa "garestitu" dezake oraindik erabat itxita ez dagoelako.
Aurrekaririk ez duen negozioa izango da Munduko Futbol Txapelketa
2023-26 planaren barruan, txapelketaren antolakuntzak 3756 milioi dolarreko aurrekontua du, eta 13.000 milioi dolar inguruko diru-sarrerak izateko aurreikuspena.
Confebaskek zalantzan jarri du ELAk herrialdeari egiten dion ekarpena, eta Lakuntzak erantzun du "hitzarmen gehien eta hoberenak" lortzen dituela
Tamara Yagüe Confebaskeko presidenteak kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela "bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan".
Tamara Yague, Confebasken presidentea: "Zer ekarpen egiten dio ELAk herrialdeari?"
Tamara Yague Confebasken presidenteak mezu gogorra helarazi du ELA sindikatu nagusiaren aurka, sindikatuak patronalaren aurkako salaketa aurkeztu ostean. Yaguek kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan.
Oposizioko taldeek osoko zuzenketak aurkeztu dizkiete Arabako aurrekontuei
Oraingoz, Foru Gobernuak ez du aurrekontuak aurrera ateratzea bermatuta, eta elkarrizketak izaten jarraitzen du, batez ere Elkarrekin Podemosekin. Talderen baten babesa edo abstentzioa lortzen ez badu, aurtengo kontuak luzatu beharko ditu.
Sindikatuek greba mugagabea deitu dute urtarrilaren 27tik aurrera eta asteartero Osasun Ministerioari profesional guztientzako Esparru-Estatutua eskatzeko
Mahaiak Osasun Sistema Nazionaleko langile guztien lan-baldintzak hobetzea du helburu, sanitarioena eta ez sanitarioena, "salbuespenik gabe, pribilegiorik gabe eta distortsiorik gabe". Ministerioa sindikatu mediku batzukein Estatutua paraleloan negoziatzen ari dela kritikatu dute.
Ayesaren etorkizuneko egoitza Zamudion edo Donostian egongo da
Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Kutxabankek sortutako Indar funtsak osatutako partzuergoak irabazi du Ayesaren dibisio teknologikoa erosteko eskaintza, eta akordioa urte amaierarako itxita egotea espero du.