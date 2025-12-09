ENTREVISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Lakuntza cree que detrás de las afirmaciones de Confebask hay un “enfado” y un “malestar” con ELA

Mitxel Lakuntza ELA Radio Vitoria
18:00 - 20:00
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza
Euskaraz irakurri: Lakuntza: "Confebask haserre dago ELAk aurre egiten diolako"
author image

EITB

Última actualización

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, afirma que a la patronal vasca le molestan "dos cosas de ELA". Por una parte, que le plante cara y que consiga "más y mejores convenios" que el resto de sindicatos, y, por otra parte, la implantación de ELA.

Sindicato Ela Titulares de Hoy Economía

Te puede interesar

Cargar más