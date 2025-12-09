Lakuntza cree que detrás de las afirmaciones de Confebask hay un “enfado” y un “malestar” con ELA

Enpresa batzordean ordezkari gehien dituen UGT sindikatua prest El sindicato UGT, con siete delegados de diecisiete en el comité, está dispuesto a aceptar las propuestas de la empresa y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), y apela a la responsabilidad del resto para poner fin a un conflicto que dura ya diez meses.