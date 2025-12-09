ELKARRIZKETA
Lakuntza: "Confebask haserre dago ELAk aurre egiten diolako"

Mitxel Lakuntza ELA eitb
18:00 - 20:00

Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusia Radio Vitorian.

EITB

Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak esan du Tamara Yague Confebaskeko presidentea egindako adierazpenei erantzun die Radio Vitorian. Lakuntzaren arabera, Confesbakek saihestu nahi du bere ardura gutxieneko soldataren negoziazioan. 

