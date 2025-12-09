El SME afirma que la huelga de médicos tiene "un mayor impacto en el ámbito hospitalario que en atención primaria"

Médicos y facultativos de la sanidad pública vasca se han sumado a la huelga de cuatro días, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) a nivel estatal, para exigir la retirada del actual borrador del estatuto marco porque estiman que el documento presentado por el Ministerio de Sanidad "no incluye mejoras ni tiene en cuenta sus reivindicaciones".

Sin ofrecer datos concretos, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha afirmado que la protesta ha tenido mayor impacto en el ámbito hospitalario que en la Atención Primaria. Osakidetza, por su parte, ha cifrado el seguimiento del turno de mañana en un 17,5 % y en el turno de tarde en un 7,67 %.

En Euskadi están llamados a la huelga cerca de 9.000 médicos y facultativos (farmacéuticos, biólogos…) de Osakidetza. Así, hasta el 12 de diciembre, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables. El SME ha criticado que se han impuesto unos servicios mínimos superiores a los de un día festivo.

En Navarra, se ha optado por convocar una jornada de huelga, que será el viernes.

Baile de cifras en el Estado

En cuanto al seguimiento en el Estado, los datos varían. Según el CESM, ha tenido un seguimiento de entre el 85 y el 90 %: "Un seguimiento global muy alto teniendo en cuenta los servicios mínimos abusivos que han decretado la mayoría de las comunidades autónomas, denunciados en buena parte de ellas por los sindicatos autonómicos", ha indicado desde la Confederación.

Han detallado que en Andalucía ha sido secundado por el 90 % de los llamados a la huelga y el 70 % en Cantabria; mientras que han calificado de “masivo” el seguimiento en Galicia y Aragón.

No obstante, los números otorgadas por los gobiernos de las comunidades son otros: el gobierno cántabro cifra el seguimiento en un 35 %, el aragonés en un 15 % y la Xunta de Galicia en un 18 %.

Además de parar en sus puestos de trabajo, los médicos y facultativos de Osakidetza han salido a la calle este martes en Bilbao en una manifestación en la que se han visto pancartas pidiendo jornadas laborales más reducidas. La portavoz SME, Mabel Arciniega, ha reivindicado que "las guardias de 24 horas tienen que desaparecer” y ha criticado que quieran incluir “en la misma categoría” a médicos y otros profesionales de la sanidad. "Con todo el respeto del mundo -ha dicho-, nuestra formación es muchísimo más larga, más compleja y la responsabilidad que tenemos es diferente".

Apoyo de MUD y colegios médicos

La huelga ha sido apoyada también por el movimiento asindical y sin ánimo de lucro Médicos Unidos por Nuestros Derechos (MUD) que en un manifiesto han aclarado que paran "para poder atender a los pacientes en condiciones". Denuncian tener jornadas de hasta 90 horas semanales, con tiempos trabajados que “no cuentan para la jubilación, o salarios inadecuados donde la hora extraordinaria se cobra menos que la ordinaria”.

Este movimiento critica el anteproyecto del Ministerio de Sanidad ya que "el texto presentado servía más para satisfacer las pretensiones de los sindicatos mayoritarios” y critica que “no cambia ninguna de las injustas situaciones de merma de derechos laborales en las que ejercemos la profesión los médicos”.

Los colegios de médicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa llevan tiempo denunciando la precariedad del sector médico por lo que han apoyado la huelga.

El Colegio de Médicos de Álava denuncia la situación precaria e injusta de los profesionales médicos que las autoridades “tienden a esconder bajo la premisa vocacional”. El órgano colegial ha asegurado que solo un Estatuto propio podría reflejar las características propias de la profesión y defender una regulación específica.

Según el Colegio de Médicos de Gipuzkoa "esta es la respuesta al grito desesperado de profesionales exhaustos que luchan por unas condiciones laborales dignas que impactan directamente en la calidad de la atención sanitaria".

Del mismo modo, para el Colegio de Médicos de Bizkaia "es indispensable la creación de un marco que regule de manera específica aspectos como la carrera profesional, la autonomía clínica, la protección jurídica, la organización de las guardias o los tiempos de descanso, incluyendo las necesidades de formación continua".

El Ministerio no se plantea retirar el estatuto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su "máximo respeto" por la huelga en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Somos conscientes de los malestares que tienen los profesionales acumulados desde hace más de 20 años fruto de un estatuto marco que nadie ha sacado del cajón en 22 años", ha dicho. Sin embargo, ha remarcado que no puede incluir "medidas que invadan las competencias autonómicas o sean inconstitucionales".

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado durante una entrevista en TVE que retirar el texto supondría la "ruptura de la ordenación jurídica del propio sistema sanitario". "No se trata de retirar sino de hacer entender que sacar la regulación de los médicos aparte, rompe la idea de que el sistema sanitario debe ser gestionado como una atención al conjunto del paciente", ha dicho tras insistir en que el Ministerio tampoco "se ha cerrado en banda" y quiere seguir avanzando.

Padilla ha recalcado que hay "mucho más que perder" si se empezara desde cero y "metemos el texto en un cajón". En su opinión el estatuto incluye todas las reivindicaciones que tienen que ver con las competencias del Ministerio de Sanidad, como los blindajes del descanso o lo relativo a las guardias, pero puntualiza que hay una parte importante que está vinculada a las competencias autonómicas, como las retribuciones, que "no podemos invadir" en el estatuto Marco porque "podrían tirar la norma entera".

Negociación general en el Estado

En España, los sindicatos mayoritarios (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saude) piden mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del sistema público de salud, sanitarios y no sanitarios. Sin embargo, las asociaciones critican que el Ministerio no esté siendo claro en muchos temas que afectan a los trabajadores, como la jubilación anticipada, la reclasificación personal o la jornada laboral de 35 horas. Por todo ello, los sindicatos han convocado una huelga indefinida en todo el Estado español a partir del 27 de enero.

En estos sindicatos generales los médicos no tienen un peso significativo ya que estos se han organizado en sus propios sindicatos y organizaciones. Por lo tanto, está por ver si los médicos apoyarán esta huelga a partir del 27 de enero. Pero, lo que es evidente hoy por hoy, es que estos sindicatos mayoritarios no han apoyado las huelgas que desde hoy han convocado los médicos.