Medikuen sindikatuak dio grebaren eragina "handiagoa" izan dela "ospitaleetan lehen arretan baino"
Osakidetzaren arabera, jarraipena % 17,6koa izan da goizeko txandan eta % 7,6koa arratsaldekoan. EAEko edikuek bat egin dute Medikuen Sindikatuak Estatu osorako egindako lau eguneko grebarekin eta "lanbidearen berezko ezaugarriak islatuko dituen Estatutu propioa" eskatzen dute.
EAEko osasun publikoko medikuek eta fakultatiboek bat egin dute Sindikatu Medikoen Espainiako Konfederazioak (CESM) Estatu mailan deitutako lau eguneko grebarekin, Espainiako Osasun Ministerioak aurkeztu duen estatutu markoaren aurreproiektuaren kontra eta estatutu propio baten alde.
Datu zehatzik eman ez badu ere, Euskadiko Medikuen Sindikatuak adierazi du protestak eragin handiagoa izan duela ospitaleetan lehen mailako arretan baino. Osakidetzaren arabera, berriz, goizeko txandaren jarraipena % 17,5ekoa izan da, eta arratsaldeko txandarena % 7,67koa.
Euskadin Osakidetzako 9.000 mediku eta fakultatibo (farmazeutikoak, biologoak...) daude grebara deituta. Hala, abenduaren 12ra arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuak, larrialdiak eta atzeraezinak diren patologiak artatuko dituzte. SMEk kritikatu duenez, gutxieneko zerbitzuak jaiegun batekoak baino handiagoak izan dira.
Nafarroko medikuek greba egun bakarra egitea erabaki dute, ostiralean.
Zenbaki dantza Estatuan
Estatuko jarraipenari dagokionez, datu ezberdinak argitaratu dira. CESMen arabera, % 85 eta % 90 arteko jarraipena izan du. Haien hitzetan, "jarraipen global oso handia" izan da, "kontuan hartuta autonomia erkidego gehienek ezarri dituzten abusuzko gutxieneko zerbitzuak".
Konfederazioaren arabera, Andaluzian grebara deitutakoen % 90ek egin dute bat eta Kantabrian % 70ek; Galizian eta Aragoin, berriz, jarraipena "masiboa" izan dela esan dute. Erkidegoetako gobernuek emandako datuak bestelakoak dira: % 35eko jarraipena Kantabrian, % 15ekoa Aragoin eta % 18koa Galizian.
Osakidetzako mediku eta fakultatiboek Bilbon egin dute eguneko mobilizazio nagusia, lanaldi motzagoak eskatzen zituzten kartelak erakutsiz. Medikuen Sindikatuko Mabel Arciniegak aldarrikatu du "24 orduko guardiak desagertu" beharra daukatela, eta kritikatu egin du "kategoria berean" sartu nahi izatea medikuak eta osasun arloko beste profesional batzuk. "Errespetu osoz -esan du-, gure prestakuntza askoz luzeagoa da, konplexuagoa, eta dugun erantzukizuna desberdina da".
MUD eta elkargoen babesa
Irabazi asmorik gabeko Medicos Unidos por Nuestros Derechos (MUD) mugimendu asindikalak ere babestu du greba eta "pazienteak baldintza egokietan artatu ahal izateko" gelditu direla argitu dute manifestu batean. Salatzen dute, adibidez, astean 90 ordura arteko lanaldiak dituztela, erretirorako kontuan hartzen ez diren lanorduak dituztela, edo soldata desegokiak dituztela, besteak beste, aparteko ordua ordu arrunta baino gutxiago kobratzen delako.
Mugimenduak Osasun Ministerioaren aurreproiektua kritikatu du. "Sindikatu nagusien nahiak asetzeko" soilik balio duela uste du eta "ez medikuon lan-eskubideen murrizketa bidegabeetako bat bera ere aldatzeko".
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Medikuen Elkargoek ere medikuen lan-baldintza kaskarrak salatu izan dituzte eta, beraz, grebari babesa eman diote.
Arabako Sendagileen Elkargoak profesional medikoen egoera prekarioa eta bidegabea salatu du eta agintariek "bokaziozko premisaren azpian ezkutatzeko joera" dutela dio. Organo horren arabera, estatutu propio batek bakarrik islatu ahal izango lituzke lanbidearen berezko ezaugarriak, eta erregulazio espezifiko bat defendatu.
Gipuzkoako Sendagileen Elkargoaren arabera, "osasun-arretaren kalitatean zuzenean eragiten duten lan-baldintza duinen alde borrokatzen duten profesional akituen oihu etsiari emandako erantzuna da hau".
Era berean, Bizkaiko Sendagileen Elkargoarentzat "ezinbestekoa da esparru bat sortzea, berariaz arautuko dituena hainbat alderdi, hala nola karrera profesionala, autonomia klinikoa, babes juridikoa, guardien antolaketa edo atsedenaldiak, etengabeko prestakuntzaren beharrak barne".
Ministerioak ez du testua erretiratzeko asmorik
Monica Garcia Osasun ministroak "errespetu osoa" agertu dio grebari Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. "Badakigu profesionalek 20 urte baino gehiago daramatzatela nahigabetuta, 22 urtetan inork kaxoitik atera ez duen estatutu markoaren ondorioz", esan du. Hala ere, "eskumen autonomikoak inbaditzen dituzten edo Konstituzioaren aurkakoak diren neurriak" ezin direla sartu testu berrian azpimarratu du.
Bestetik, Javier Padilla Estatuko Osasun idazkariak TVEn egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, testua erretiratzeak "osasun sistemaren beraren antolamendu juridikoa haustea" ekarriko luke. "Kontua ez da erretiratzea, baizik eta ulertaraztea medikuak erregulaziotik aparte ateratzeak hautsi egiten duela pazientearen arreta bere osotasunean kudeatu behar duen Osasun Sistema baten ideia", esan du. Hala ere ziurtatu du Ministerioak ez duela jarrera hertsia eta aurrera egiten jarraitu nahi duela.
Padillak azpimarratu du "galtzeko askoz gehiago" dagoela zerotik hasi eta "testua tiradera batean sartuz gero".
Bere ustez, estatutuak barne hartzen ditu Osasun Ministerioaren eskumenekin zerikusia duten aldarrikapen guztiak, hala nola atsedenaldiak bermatzea edo guardiei buruzkoak, baina zehaztu du badagoela autonomia erkidegoen eskumenekin lotuta dagoen zati garrantzitsu bat, hala nola ordainsariena, eta Esparru Estatutuan ezin direla horiek jaso, eskumenak inbaditzea litzatekeelako eta horrek "araua osorik atzera bota dezakeelako".
Espainian, negozioazio orokorra
Espainian orokorragoa ari da izaten negoziazioa, izan ere sindikatu nagusiek (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF eta CIG-Saude) Espainiako Osasun Sistemako langile guztien lan baldintzak hobetzea eskatu dute, sanitarioak eta ez sanitarioak. Hala ere, elkarteek kritikatu dute Osasun Ministerioa ez dela argia izaten ari langileei eragiten dieten gai askotan; besteak beste, erretiro aurreratuan, birsailkapen pertsonalean eta 35 orduko lanaldian.
Arrazoi horiek tarteko, urtarrilaren 27tik aurrera greba mugagabea egingo dute Estatu osoan.
Sindikatu orokor horietan ordezkaritza txikia dute medikuek, euren sindikatu propioetan antolatu direlako, eta, beraz, ikusteko dago medikuek urtarrilaren 27tik aurrerako greba hori babestuko duten. Baina, gaur-gaurkoz agerikoa dena da sindikatu orokor horiek ez dutela babestu gaurtik sendagileek deitu dituzten grebak.
Zure interesekoa izan daiteke
Aurrekontuen osoko zuzenketak atzera bota ditu Eusko Legebiltzarrak, oposizioaren eta EAJren eta PSEren arteko eztabaiden artean
Aurrekontuei jarritako osoko zuzenketak eztabaidatzen ari dira astearte honetan Eusko Legebiltzarrean, proiektua gelditzeko arriskurik gabe. EAJren eta PSE-EEren gehiengo absolutuak 2026ko kontuak tramitatzen jarraitzea bermatzen du, EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek proiektua kritikatu arren.
Ehunka medikuk sektorearen ezaugarriak bilduko dituen Estatutu propioa eskatu dute Bilbon
Ehunka mediku eta fakultatibo (farmazialariak, biologoak...), asko bata zuriz jantzita, Bilbon manifestatu dira Espainiako Ministerioak aurkeztu duen Estatutu Markoaren lege-aurreproiektuaren kontra eta sektorearen ezaugarriak jasotzen dituen baten alde, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diote haien eskaerak defenda ditzala Monica Garcia ministroaren aurrean.
ESAN sindikatuak salatu du ertzainek "gehiegizko ahalegina" egiten dutela eta lan-eskubideak urratzen zaizkiela
ESAN sindikatuak azaldu duenez, urteko lehen hamar hilabeteetan 375.000 ordu gehigarri egin dira, "8-9 milioi euro arteko gastuarekin", eta horrek agerian uzten du sistemari "errefortzu iraunkorrek" artifizialki eusten diotela, eta eredu horrek "ertzainak atsedenik gabe estutzen" dituela.
Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau eguneko greba hasi du, Estatutu propio baten aldarrian
Negoziazioen aurrean, Estatutu propio baten alde egin dute, uste dutelako horrek soilik islatu ditzakeela lanbidearen berezko ezaugarriak. Gainera, erregulazio espezifiko baten beharra azpimarratu dute. MUD-en eta EAEko medikuen elkargoen babesa dute. Ministerioak aurreratu du ez duela Osasuneko lege aurreproiektua erretiratuako baina hitz egiten jarraitzeko prest dago.
Gasteizko Mercedeseko langileen batzordea lanuzteak deitzea aztertzen ari da, lan-baldintzak salatzeko
Langileen batzordeak mobilizazio kanpaina abiatu du, "lan-harremanen okertzeari" aurre egiteko asmoz. Batzordeak pasa den abenduaren 1eko bileran baiezkoa eman zion mobilizazio-kanpainari, ELA, LAB eta ESK sindikatuen aldeko botoekin eta UGT, CCOO eta Ekintza sindikatuen abstentzioarekin.
Anbulantzietako langileak Eusko Legebiltzarraren aurrean bildu dira, osasun-garraioa erakunde publikoek kudea dezatela eskatzeko
ESK sindikatuko Anbulantzietako eta Emergentzietako sailek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Eusko Legebiltzarraren aurrean, osasun-garraioa erakunde publikoek kudea dezatela eskatzeko, eta "garraio % 100 publikoa" beharrezkoa dela aldarrikatzeko
Nafarroako autoeskolek protesta egin dute Iruñean gidabaimena ateratzeko azterketetan "kolapsoa" dagoela salatzeko
Nafarroako autoeskolak ataka larrian daude, gidabaimen-azterketak egiteko prozesua kolapsatuta dagoelaki. Adierazi dutenez, 8.200 lagun daude azterketa egiteko zain. Itxaronaldiak izugarri luzatu dira, eta horrek autoeskolen jarduera ia geldiarazi egin du, erregulazio-espedienteak eta itxiera arriskuarekin. Horregatik, mobilizazioak egiten ari dira.
Lakuntza: "Confebask haserre dago ELAk aurre egiten diolako"
Mitxel Lakuntza ELAren idazkari nagusiak Tamara Yague Confebasken presidentea egindako adierazpenei erantzun die Radio Vitorian. Lakuntzaren arabera, Confesbakek gutxieneko soldataren negoziazioan duen ardura saihestu nahi du.
Aste erabakigarria, billabesetako lan gatazkan
Langileen batzordean hamazazpi ordezkaritik zazpi dituen UGT sindikatua prest dago enpresaren eta Iruñerriko Mankomunitatearen eskaintza onartzeko, eta gainerakoei erantzukizunez jokatzeko eskatu die lan-gatazkari amaiera emateko.