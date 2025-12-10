Sanidad
Centenares de médicos piden en San Sebastián un estatuto propio, "por la profesión y por los pacientes"

18:00 - 20:00
San Sebastián, esta mañana. Foto: EFE.

Última actualización

Los participantes en la movilización de hoy, la segunda de las cuatro convocadas, han permanecido más de media hora delante del Hospital Donostia con dos pancartas con el lema "Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio", y numerosos carteles en los que podían leerse denuncias como "La explotación mata la vocación" o "Stop guardias 24 horas".

Osakidetza Conflictos laborales Huelgas Hospital Donostia Sindicatos Economía

18:00 - 20:00
Hace  min.

Osakidetza cifra en el 19 % el seguimiento de la segunda jornada de huelga del personal médico

El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento de las y los médicos de todo el Estado español a secundar una huelga de cuatro días contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. Se han concentrado en el Hospital Donostia y, hasta el viernes, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.

