Ehunka medikuk estatutu propioa eskatu dute Donostian, "lanbideagatik eta pazienteengatik"

Medikuen protesta Donostian
18:00 - 20:00
Donostia, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Gaurko mobilizazioan parte hartu duten medikuak ordu erdi baino gehiago egon dira Donostia Ospitalearen atarian, "Estatutu mediku eta fakultatibo baten alde" lelodun bi pankartarekin eta 24 orduko guardien aurkako hainbatekin.

Osakidetza Lan gatazkak Grebak Donostia Ospitalea Sindikatuak Ekonomia

Osakidetza medikuak greba donostia protesta
Medikuen bigarren greba egunaren jarraipena atzokoa baino  zerbait handiagoa izan da, Osakidetzaren arabera

Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka Espainiako Estatu osoko medikuek deitutako lau eguneko grebarekin bat egin du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gaurko elkarretaratzea Donostia Ospitalean izan da. Ostiralera arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuetan egingo dute lan, eta larrialdietako eta halabeharrez artatu behar diren patologiak dituzten pazienteei soilik emango diete zerbitzua.

