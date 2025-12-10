El comité de Mercedes Vitoria convoca paros de una hora por turno
El comité de empresa de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz ha convocado paros de una hora por turno de trabajo entre el lunes 15 y el jueves 18 para que la plantilla muestre su descontento con lo que considera un "deterioro de las relaciones laborales" en la fábrica.
Estos paros se enmarcan en las movilizaciones que acordó por mayoría el comité de empresa en su última reunión, con los votos favorables de ELA, LAB y ESK y la abstención del resto de los sindicatos: UGT, CCOO y Ekintza.
El anuncio de estos paros se ha dado a conocer este miércoles, después de que ayer el comité enviara un comunicado a la plantilla de la mayor fábrica de Euskadi, con cerca de 5000 trabajadores, para que secunde estas movilizaciones ante el "empeoramiento grave" de las condiciones laborales y de la conciliación familiar en la empresa.
Los tres sindicatos mayoritarios denuncian los "constantes incumplimientos" por parte de la dirección de acuerdos adoptados, la contratación de personal eventual a través de empresas de trabajo temporal y que la dirección esté ignorando las firmas de la plantilla contra la novena hora de los turnos de mañana y tarde, una vez que se anuló el de noche.
ELA, LAB y ESK han criticado este miércoles que los sindicatos que no avalan las movilizaciones son los que firmaron el convenio colectivo vigente, la novena hora con su regulación actual y la entrada de las empresas de trabajo temporal.
Explican que entre las razones para llevar a cabo estas movilizaciones están las jornadas laborales de 45 horas semanales en los turnos de tarde y de 53 horas en el de mañana, consecuencia directa de la novena hora y del trabajo los sábados, lo que, junto con un calendario en 2026 sin ningún puente, hace "imposible la conciliación familiar y laboral".
Además, denuncian que el nuevo proyecto de la empresa, con el desarrollo del nuevo vehículo eléctrico que saldrá el próximo año, trae consigo cargas de trabajo "excesivas y coacciones" sobre los trabajadores, con un aumento de los riesgos psicosociales a los que se expone la plantilla.
Por último, advierten de que por esta situación se está dando un incremento de las bajas y que "sistemáticamente" no se reconocen de origen laboral.
Los paros tendrán lugar la última semana de producción en Mercedes Vitoria de este año, que quedará suspendida a partir del 19 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026.
Te puede interesar
La CAV perdió un 0,8 % de sus empresas en 2024, pero aumentó un 1,5 % el empleo en ellas
El Gran Bilbao (38,9 %), Donostialdea (16,6 %) y la Llanada alavesa (13,3 %) concentran el 69 % del empleo total, sustentado principalmente en los servicios.
CAF logra un nuevo contrato por valor de 250 millones para el suministro de 22 trenes regionales en Francia
El consorcio formado por CAF y Alstom suministrará 22 trenes regionales Régiolis al operador SNCF Voyageurs con destino la Région Sud (Provenza-Alpes-Costa Azul). CAF diseñará y fabricará los trenes, mientras Alstom será el encargado del suministro de diversos equipos para la unidad.
El personal médico afronta hoy su segunda jornada de paros en Euskadi
El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento de las y los médicos de todo el Estado español a secundar una huelga de cuatro días contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. El Hospital de Cruces y el Hospital Donostia serán escenario de sendas concentraciones. Hasta el viernes, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.
El SME afirma que la huelga de médicos tiene "un mayor impacto en el ámbito hospitalario que en atención primaria"
Osakidetza ha cifrado el seguimiento en un 17,6 % en el turno de mañana y en un 7,6 % en el de tarde. Los médicos vascos se han sumado a la convocatoria de cuatro días de huelga hecha por el Sindicato Médico para todo el Estado en defensa de un Estatuto propio que "refleje las características propias de la profesión".
El Parlamento Vasco rechaza las enmiendas de totalidad a los presupuestos con reproches mutuos entre oposición y PNV y PSE
El resto de los grupos acusan de "cerrar la puerta a la negociación" a PNV y PSE, que dicen que la oposición pide "máximos innegociables". Los presupuestos se aprobarán el 23 de diciembre.
Cientos de médicos piden en Bilbao un Estatuto propio que recoja sus particularidades
Cientos de médicos y facultativos (farmacéuticos, biólogos...), muchos ataviados con batas blancas, se han manifestado hoy en Bilbao contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y por uno propio que recoja sus particularidades, y han pedido al Gobierno Vasco que defienda sus demandas ante la ministra Mónica García.
El comité de Mercedes Vitoria no descarta paros en protesta por las condiciones laborales
Ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta. Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.
El Sindicato Médico de Euskadi comienza cuatro días de huelga, por un Estatuto propio
El Sindicato Médico defiende un Estatuto propio podría reflejar las características propias de la profesión y defender una regulación específica. Cuentan con el apoyo de MUD y de los colegios de médicos de la CAV. El Ministerio ha adelantado que no va a retirar el anteproyecto del Estatuto Marco, pero se muestra abierto a seguir dialogando.
Esan denuncia el "sobreesfuerzo" de los ertzainas y la vulneración de derechos laborales
El sindicato Esan de la Ertzaintza ha explicado que, en los diez primeros meses del año, se han generado 375 000 horas extra, con un "gasto de 8,9 millones de euros en horas gratificadas", lo que evidencia "un sistema sostenido artificialmente por refuerzos permanentes" y "un modelo que exprime sin tregua" a los ertzainas.