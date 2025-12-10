El comité de Mercedes Vitoria convoca paros de una hora por turno

El comité de empresa de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz ha convocado paros de una hora por turno de trabajo entre el lunes 15 y el jueves 18 para que la plantilla muestre su descontento con lo que considera un "deterioro de las relaciones laborales" en la fábrica.



Estos paros se enmarcan en las movilizaciones que acordó por mayoría el comité de empresa en su última reunión, con los votos favorables de ELA, LAB y ESK y la abstención del resto de los sindicatos: UGT, CCOO y Ekintza.



El anuncio de estos paros se ha dado a conocer este miércoles, después de que ayer el comité enviara un comunicado a la plantilla de la mayor fábrica de Euskadi, con cerca de 5000 trabajadores, para que secunde estas movilizaciones ante el "empeoramiento grave" de las condiciones laborales y de la conciliación familiar en la empresa.



Los tres sindicatos mayoritarios denuncian los "constantes incumplimientos" por parte de la dirección de acuerdos adoptados, la contratación de personal eventual a través de empresas de trabajo temporal y que la dirección esté ignorando las firmas de la plantilla contra la novena hora de los turnos de mañana y tarde, una vez que se anuló el de noche.



ELA, LAB y ESK han criticado este miércoles que los sindicatos que no avalan las movilizaciones son los que firmaron el convenio colectivo vigente, la novena hora con su regulación actual y la entrada de las empresas de trabajo temporal.



Explican que entre las razones para llevar a cabo estas movilizaciones están las jornadas laborales de 45 horas semanales en los turnos de tarde y de 53 horas en el de mañana, consecuencia directa de la novena hora y del trabajo los sábados, lo que, junto con un calendario en 2026 sin ningún puente, hace "imposible la conciliación familiar y laboral".



Además, denuncian que el nuevo proyecto de la empresa, con el desarrollo del nuevo vehículo eléctrico que saldrá el próximo año, trae consigo cargas de trabajo "excesivas y coacciones" sobre los trabajadores, con un aumento de los riesgos psicosociales a los que se expone la plantilla.

Por último, advierten de que por esta situación se está dando un incremento de las bajas y que "sistemáticamente" no se reconocen de origen laboral.



Los paros tendrán lugar la última semana de producción en Mercedes Vitoria de este año, que quedará suspendida a partir del 19 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026.