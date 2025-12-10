Gasteizko Mercedesen lantegiko beharginen batzordeak ordubeteko lanuzteak deitu ditu txanda bakoitzean
Lanuzteak abenduaren 15etik 18ra izango dira, langileen ustez lantegiko "lan-harremanak okertu" direlako. Hiru sindikatu nagusiek salatu dute zuzendaritzak ez dituela bete hartutako erabakiak.
Gasteizko Mercedes Benzeko langileen batzordeak lan-txanda bakoitzeko ordubeteko lanuzteak deitu ditu astelehenetik (hilak 15) ostegunera (hilak 18) bitartean, haien iritzian, lantegiko "lan-harremanak okertu direlako".
ELA, LAB eta ESK sindikatuen aldeko botoekin eta gainerako sindikatuen (UGT, CCOO eta Ekintza) abstentzioarekin, batzordeak azken bileran gehiengoz adostutako mobilizazioak dira orain iragarritako lanuzteak.
Asteazken honetan eman dute lanuzteen berri, atzo batzordeak 5.000 langileri oharra bidali ostean, animatuz mobilizazioetan parte har zezaten, lan-baldintzen eta familia-kontziliazioaren "okerragotze larriari" aurre egiteko.
Hiru sindikatu nagusiek salatu dute zuzendaritzak ez dituela bete eta etengabe "urratu" dituela hartutako akordioak, behin-behineko langileak aldi baterako laneko enpresen bidez kontratatzen dituela eta zuzendaritzak ez dituela kontuan hartu langileen sinadurak goizeko eta arratsaldeko txandetako bederatzigarren ordu egitearen aurka, behin gauekoa bertan behera utzita.
ELAk, LABek eta ESKk asteazken honetan kritikatu dutenez, mobilizazioak babesten ez dituzten sindikatuek sinatu zuten indarrean dagoen hitzarmen kolektiboa, eta horretan jaso zen bederatzigarren orduaren eta aldi baterako laneko enpresen afera.
Azaldu dutenez, mobilizazio horiek egiteko arrazoien artean daude asteko arratsaldeko txandetan 45 orduko lanaldiak direla, eta 53 ordukoak goizekoetan, bederatzigarren orduaren eta larunbatetako lanaren ondorio zuzena. Sindikatuen aburuz, horrek eta 2026an inolako zubirik gabeko egutegiak "familia eta lana uztartzea ezinezko egiten dute".
Gainera, salatu dute enpresaren proiektu berriak, datorren urtean aterako den ibilgailu elektriko berriaren garapenarekin batera, lan-karga "gehiegizkoak eta derrigorrak" egitea dakarrela, eta horrek plantillak dituen arrisku psikosozialak areagotu egin dituela.
Azkenik, ohartarazi dute egoera horren ondorioz bajen kopurua handitzen ari direla eta "sistematikoki" ez direla lan-jatorriko gaitzat hartzen.
Lanuzteak aurtengo ekoizpenaren azken astean izango dira, abenduaren 19tik 2026ko urtarrilaren 12ra arte ekoizpena bertan behera geratuko baita.
