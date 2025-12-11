Siderurgia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

ArcelorMittal plantea prorrogar tres años el ERTE en vigor

Según fuentes sindicales, la empresa ha expuesto que la medida es necesaria para seguir contando con esta herramienta de flexibilidad laboral en función de las necesidades de producción. El secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado este jueves que la medida propuesta por la empresa es "coherente con la situación que atraviesa la siderurgia europea".
arcelor mittal agurain
Una de las plantas de Arcelor Mittal.
Euskaraz irakurri: ArcelorMittalek indarrean dagoen ABEEa hiru urtez luzatzeko asmoa agertu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La dirección de ArcelorMittal ha propuesto prorrogar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en las empresas del clúster, en Asturias, Sagunto (Valencia), Lesaka (Navarra) y Etxebarri (Bizkaia) y el sector de distribución AMDS, debido a la caída de pedidos en algunas instalaciones.

Según fuentes sindicales, la empresa ha expuesto que la medida es necesaria para seguir contando con esta herramienta de flexibilidad laboral en función de las necesidades de producción.

Una comisión integrada por trece representantes de la parte social en base a la representación legal exigida (6 UGT, 4 CCOO, 2 ELA y 1 USO) será la encargada de cerrar el acuerdo con la dirección de la empresa para prorrogar el ERTE por causas productivas.

El secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado este jueves que la medida propuesta por la empresa es "coherente con la situación que atraviesa la siderurgia europea". A la espera del análisis de la documentación presentada por la empresa, CCOO ha considerado que la pretensión de prorrogar hasta tres años el ERTE en vigor "no parece descabellada". 

La empresa, según este sindicato, también ha manifestado su intención de mantener los porcentajes de aplicación y las medidas de acompañamiento social, algo que ha considerado "imprescindible y correcto". La dirección mantendría las condiciones del plan social aprobadas en el ERTE actual, como la garantía del complemento hasta el 90 % del salario bruto y el 100 % de pagas y vacaciones.

El ERTE de ArcelorMittal afecta a unos 6.600 trabajadores en diversas plantas del país. 

La empresa ha declinado este jueves pronunciarse acerca de las negociaciones con los sindicatos, al menos hasta que no se sustancie un acuerdo ya cerrado.

Metalurgia ERES Y ERTES España Navarra Bizkaia Economía

Te puede interesar

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda

La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.

Medikuen protesta Donostian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Centenares de médicos piden en San Sebastián un estatuto propio, "por la profesión y por los pacientes"

Los participantes en la movilización de hoy, la segunda de las cuatro convocadas, han permanecido más de media hora delante del Hospital Donostia con dos pancartas con el lema "Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio", y numerosos carteles en los que podían leerse denuncias como "La explotación mata la vocación" o "Stop guardias 24 horas".
Cargar más