ArcelorMittal plantea prorrogar tres años el ERTE en vigor
La dirección de ArcelorMittal ha propuesto prorrogar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en las empresas del clúster, en Asturias, Sagunto (Valencia), Lesaka (Navarra) y Etxebarri (Bizkaia) y el sector de distribución AMDS, debido a la caída de pedidos en algunas instalaciones.
Según fuentes sindicales, la empresa ha expuesto que la medida es necesaria para seguir contando con esta herramienta de flexibilidad laboral en función de las necesidades de producción.
Una comisión integrada por trece representantes de la parte social en base a la representación legal exigida (6 UGT, 4 CCOO, 2 ELA y 1 USO) será la encargada de cerrar el acuerdo con la dirección de la empresa para prorrogar el ERTE por causas productivas.
El secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado este jueves que la medida propuesta por la empresa es "coherente con la situación que atraviesa la siderurgia europea". A la espera del análisis de la documentación presentada por la empresa, CCOO ha considerado que la pretensión de prorrogar hasta tres años el ERTE en vigor "no parece descabellada".
La empresa, según este sindicato, también ha manifestado su intención de mantener los porcentajes de aplicación y las medidas de acompañamiento social, algo que ha considerado "imprescindible y correcto". La dirección mantendría las condiciones del plan social aprobadas en el ERTE actual, como la garantía del complemento hasta el 90 % del salario bruto y el 100 % de pagas y vacaciones.
El ERTE de ArcelorMittal afecta a unos 6.600 trabajadores en diversas plantas del país.
La empresa ha declinado este jueves pronunciarse acerca de las negociaciones con los sindicatos, al menos hasta que no se sustancie un acuerdo ya cerrado.
