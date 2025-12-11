Metalgintza

ArcelorMittalek indarrean dagoen ABEEa hiru urtez luzatzeko asmoa agertu du

Iturri sindikalen arabera, enpresak azaldu du neurria beharrezkoa dela ekoizpen beharren araberako malgutasun tresna hori izaten jarraitzeko. Jose Manuel Castro ArcelorMittalek Asturiasen duen CCOOko idazkari nagusiak ostegun honetan adierazi duenez, enpresak proposatutako neurria "koherentea da Europako siderurgiak bizi duen egoerarekin".

Arcelor Mittalen lantegietako bat.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ArcelorMittaleko zuzendaritzak Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea (ABEE) luzatzea proposatu du klusterreko enpresetan. Asturiasen, Sagunton (Valentzia), Lesakan (Nafarroa) eta Etxebarrin (Bizkaia), eta AMDS banaketa sektorean helduko lioke neurriari, zenbait instalaziotan eskaerak jaitsi izanaren ondorioz.

Iturri sindikalen arabera, enpresak azaldu du neurria beharrezkoa dela ekoizpen beharren araberako malgutasun tresna hori izaten jarraitzeko.

Langileen hamahiru ordezkarik osatutako batzorde bat, legeak eskatzen duen ordezkaritzan oinarrituta (6 UGT, 4 CCOO, 2 ELA eta 1 USO), arduratuko da enpresako zuzendaritzarekin ekoizpen arrazoiengatik aldi baterako lan-erregulazioa luzatzeko akordioa ixteaz. 

Jose Manuel Castro Asturiasko ArcelorMittaleko CCOOko idazkari nagusiak ostegun honetan adierazi duenez, enpresak proposatutako neurria "koherentea da Europako siderurgiak bizi duen egoerarekin". 

Enpresak aurkeztutako dokumentazioa aztertzeko zain, CCOOk uste du indarrean dagoen ABEEa hiru urtera arte luzatzeko asmoa ez dela "burugabea".

Enpresak, sindikatu horren arabera, aplikazio-ehunekoei eta gizarte-laguntzako neurriei eusteko asmoa ere adierazi du, eta hori "ezinbestekoa eta zuzena" dela uste du Castrok. Zuzendaritzak egungo espedientean onartutako gizarte planaren baldintzak mantenduko lituzke, hala nola soldata gordinaren % 90erainok  osagarriaren bermea eta ordainsarien eta oporren % 100.

ArcelorMittalen ABEEak 6.600 langile ingururi eragiten die Estatuko hainbat lantegitan.

Enpresak ostegun honetan uko egin dio sindikatuekin negoziatzen ari denari buruz hitz egiteari akordioren bat itxita egon arte. 

